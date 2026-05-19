रतलाम में जमीन पर लोट कर किसान कांग्रेस का प्रदर्शन, कृषि मंत्री का फूंका पुतला
किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर रतलाम किसान कांग्रेस ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 9:34 AM IST|
Updated : May 19, 2026 at 9:57 AM IST
रतलाम: रतलाम में किसानों को गेहूं उपार्जन और कृषि मंडी में आ रही परेशानियों को लेकर सोमवार को किसान कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया. किसान नेताओं ने जमीन पर लोट कर और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया. कांग्रेस नेता ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट बिल्ली लेकर पहुंच गए. जिला प्रशासन को भीगी बिल्ली बताते हुए कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और तेज धूप में गरम सड़क पर लोटकर किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग की.
जमीन पर लोट लगाई, कलेक्ट्रेट में बिल्ली लेकर पहुंचे कांग्रेसी
किसानों को गेहूं उपार्जन में आ रही स्टॉल बुकिंग की समस्या, कृषि मंडी की अव्यवस्था और खाद वितरण में ई-टोकन की खराब व्यवस्था को लेकर जिला किसान कांग्रेस ने सोमवार को रतलाम कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया. रैली लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान कांग्रेस के नेताओं ने पहले तेज धूप और गरम सड़क पर लोट लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया. इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा भाजपा के इशारों पर काम किए जाने का आरोप लगाकर किसान कांग्रेस के नेता ज्ञापन देने के लिए बिल्ली लेकर पहुंच गए.
भाजपा के इशारे पर जिला प्रशासन किसान और विपक्ष के विरोध को भी दबाने का कर रहा काम
जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश भरावा ने बताया कि प्रदेश में और जिले में किसान परेशान हैं. उनका गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है. स्लॉट बुक नहीं हो रहा है. लेकिन ना तो सरकार और ना ही जिला प्रशासन इस और ध्यान दे रहा है. जिला प्रशासन भाजपा के इशारे पर किसान और विपक्ष के विरोध को भी दबाने का काम कर रहा है. इसलिए आज कलेक्ट्रेट परिसर में सड़क पर लोटते हुए और ज्ञापन देने के लिए साथ में बिल्ली लेकर आए हैं, क्योंकि जिला प्रशासन भीगी बिल्ली जैसा बर्ताव कर रहा है.
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रतलाम कलेक्ट्रेट परिसर में ज्ञापन देने के बाद किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह का पुतला भी जलाया. इस दौरान बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी. पुलिस एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पुतले की छीना झपटी भी हुई. कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर किसान कांग्रेस ने कृषि मंत्री और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. उन्होंने जिला प्रशासन और राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर किसानों की समस्या का समाधान करने की मांग की है.