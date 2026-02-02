ETV Bharat / state

किसान संघर्ष समिति ने किया धमतरी में रोड जाम, 10 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन

प्रदर्शन में शामिल किसानों का कहना है कि सालों से उनकी मांगों को शासन नजरअंदाज करती आ रही है.

KISAN SANGHARSH SAMITI
10 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 2, 2026 at 7:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: वनांचल क्षेत्र तुमड़ीबहार में सोमवार को किसान संघर्ष समिति के 6 ग्राम पंचायत और करीब 20 गांवों के ग्रामीण, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन करते हुए चक्काजाम पर उतर आए. 21 क्विंटल धान खरीदने, स्कूल उन्नयन, पक्की सड़क निर्माण, बेलरबाहरा में एएनएम और RHO की नियुक्ति समेत दस सूत्रीय मांगों को लेकर सांकरा से मैनपुर मुख्यमार्ग में तुमड़ीबहार में सुबह से चक्काजाम कर दिया.

नाराज ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

चक्काजाम की सूचना मिलते ही नगरी एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार, बीएमओ और थाना प्रभारी सहित तमाम प्रशासनिक अमले और पुलिस बल मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया. ग्रामीणों का कहना था वो लंबे वक्त से अपनी मांगों को लेकर शासन से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला. जब उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तब उन्होने प्रदर्शन और चक्काजाम का सहारा लिया. हाल ही में अभी ब्लॉक मुख्यालय नगरी में सांकेतिक भूख हड़ताल भी समिति के द्वारा किया गया था. लेकिन फिर भी उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया. लिहाजा उन्हें चक्काजाम के लिए बाध्य होना पड़ा.

10 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन (ETV Bharat)

किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किया प्रदर्शन

किसान संघर्ष समिति के अलावा कई गांव के ग्रामीण सुबह से चक्काजाम कर प्रर्दशन पर डटे रहे. एक बार फिर उन्हें 15 दिनों का आश्वासन शासन की ओर से मिला है. अब देखना होगा कि ग्रामीणों की मांग कबतक पूरी होती है. या फिर उन्हें ऐसे ही प्रदर्शन और आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा.

सालों से लंबित हैं मांगें

ग्रामीणों ने बताया कि बीते 7 वर्षों से 10 सूत्री मांगों को लेकर शासन-प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, लेकिन कोई फायदा उसका होता नजर नहीं आया. ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इस बार भी आश्वासन मिला है, लेकिन ठोस जवाब नहीं दिया गया है. ग्रामीणों ने बताया कि शुरू से सड़क, बिजली, स्वास्थ्य,शिक्षा सहित अन्य मांगो को लेकर संघर्ष समिति लड़ाई लड़ रही है. गांव वालों ने कहा कि मांग पूरी नहीं हुई तो अनवरत रूप से आंदोलन चलता रहेगा.

नगरी एसडीएम प्रीति दुर्गम ने कहा कि इनके द्वारा प्रतिवर्ष अपनी मांगों को लेकर चक्काजाम और प्रदर्शन किया जाता रहा है. हमने बैठक लेकर समझाइस दी है कि हम प्रशानिक तौर पर प्रयासरत हैं. इनकी एक-दो मांग है, उसपर 15 दिन में काम शुरू करने का आश्वासन दिया गया है.

छत्तीसगढ़ में मखाना की खेती को बढ़ावा, धमतरी, बालोद, महासमुंद और गरियाबंद में शुरू हुई मखाना विकास योजना

धमतरी में माघ पूर्णिमा मेला, रुद्रेश्वर महादेव घाट में भक्तों की भीड़, पहुंचे 52 गांव के देवी देवता

पुत्र की बलि नहीं दी तो पत्थर में बदल गई राजा-रानी की नाव, आस्था का केंद्र बना धमतरी का डोंगेश्वर धाम, लगता है भव्य मेला

TAGGED:

DHAMTARI
तुमड़ीबहार
BALARBAHRA
SANKARA TO MAINPUR MAIN ROAD
KISAN SANGHARSH SAMITI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.