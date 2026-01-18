किसान रजिस्ट्री और डिजिटल फसल सर्वेक्षण जल्द करवाएं पूरा, ऐसा न होने पर नहीं मिलेगा इन योजनाओं का लाभ
एग्रीस्टैक के तहत किसान रजिस्ट्री-डिजिटल फसल सर्वेक्षण अनिवार्य है.इसका उद्देश्य खेती से जुड़ी सभी जानकारियों को डिजिटल रूप में एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाना है.
January 18, 2026
रामपुर बुशहर: हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग ने किसानों से एग्रीस्टैक योजना के अंतर्गत किसान पंजीकरण और डिजिटल फसल सर्वे समय पर पूरा कराने की अपील की है. विभाग ने साफ किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित भविष्य की सभी सरकारी योजनाओं का लाभ बिना रुके पाने के लिए ये प्रक्रिया अनिवार्य है.
एग्रीस्टैक क्या है
एग्रीस्टैक का मतलब है खेती से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी को एक जगह सुरक्षित तरीके से डिजिटल रूप में रखना. इसका मकसद है किसानों का काम आसान बनाना, सरकारी योजनाओं का लाभ सही किसान तक पहुंचाना, खेती को नई तकनीक से जोड़ना. इसके तहत किसान, उसकी जमीन और फसलों की जानकारी ऑनलाइन दर्ज की जा रही है.
एग्रीस्टैक के दो भाग हैं
किसान पंजीकरण
किसान पंजीकरण में हर किसान का पंजीकरण किया जा रहा है, जिसमें किसान का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और जमीन का विवरण इत्यादि ऑनलाइन सुरक्षित किया जा रहा है. पंजीकरण पूरा होने के बाद किसान को एक अलग किसान आईडी (Farmer ID) दी जाएगी. यह किसान आईडी आगे चलकर सभी सरकारी योजनाओं की चाबी बन जाएगी.
यह भी बताना जरूरी है कि राजस्व विभाग द्वारा किसानों की जमीन का रिकॉर्ड (खसरा, खतौनी आदि) पहले ही मैप किया जा चुका है, उसी आधार पर Farmer Registry बनाई जा रही है.
डिजिटल फसल सर्वे
दूसरा भाग डिजिटल फसल सर्वे है. इस सर्वे में किसान की जमीन पर कौन-सी फसल बोई गई है, वह फसल किस मौसम की है और फसल की वर्तमान स्थिति कैसी है, इसकी डिजिटल तकनीक से दर्ज की जा रही है.
महत्वपूर्ण बात
डिजिटल फसल सर्वे में किसान की जमीन के हर खसरा नंबर का अलग-अलग सर्वे किया जाएगा और प्रत्येक खसरा नंबर की फसल की फोटो भी ली जाएगी, ताकि सही और पक्की जानकारी रिकॉर्ड में आ सके, जिससे फसल से जुड़ी सही जानकारी सरकार के पास होगी और योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के मिल पाएगा.
PM-KISAN के लिए क्यों जरूरी है
यह जानना बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM-KISAN योजना का लाभ आगे भी लगातार पाने के लिए Farmer Registry एवं Digital Crop Survey कराना अनिवार्य है. अगर पंजीकरण या सर्वे पूरा नहीं हुआ, तो PM-KISAN की किस्त रुक सकती है.
Farmer Registry करवाने के आसान तरीके
- किसानों की सुविधा के लिए यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क रखी गई है.
- किसान खुद अपने मोबाइल या कंप्यूटर से https://hpfr.agristack.gov.in/
- पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं.
- जो किसान खुद ऑनलाइन नहीं कर पाते वो अपने नजदीकी लोकमित्र केंद्र (LMK) / कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर निशुल्क Farmer Registry करा सकते हैं.
- किसान अपने क्षेत्र के कृषि या उद्यान विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों से भी सहायता ले सकते हैं.
किसानों को क्या-क्या लाभ होंगे
Farmer Registry और Digital Crop Survey से किसानों को कई फायदे होंगे. सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ समय पर मिलेगा. फसल बीमा और बैंक लोन में आसानी होगी. मौसम की जानकारी, फसल रोग की चेतावनी और मंडी भाव समय पर मिलेंगे और सही जानकारी के आधार पर किसान बेहतर फैसले ले पाएंगे.
किसानों से अपील
उद्यान विभाग के निदेशक विनय सिंह ने किसानों से अपील की है कि 'हिमाचल प्रदेश में एग्रीस्टैक का काम कृषि विभाग और उद्यान विभाग मिलकर कर रहे हैं. उद्यान विभाग को शिमला, कुल्लू, किन्नौर, सोलन और मंडी जिलों की जिम्मेदारी दी गई है. विभाग की टीमें पूरी मेहनत और ईमानदारी से किसानों के हित में काम कर रही हैं. इस योजना की सफलता आप सभी किसानों के सहयोग पर निर्भर करती है. आप सभी से अनुरोध है कि सर्वे टीम को सहयोग दें और अपनी जमीन और फसल की सही जानकारी दें. सभी किसान भाइयों और बहनों से विशेष अनुरोध है कि अपने नजदीकी CSC / लोक मित्र केंद्र में जाकर निशुल्क Farmer Registry कराएं और अपनी किसान आईडी अवश्य बनवाएं. Digital Crop Survey भी करवाएं ताकि PM-KISAN सहित सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहे. आपकी एक छोटी सी पहल आपके भविष्य को सुरक्षित करेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी फायदेमंद होगी.'
