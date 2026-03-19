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रामलीला मैदान में किसान पंचायत आज, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी; कई सड़कों पर प्रतिबंध

दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान पंचायत के दौरान होने वाली भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी किया है.

ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी
ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 19, 2026 at 7:07 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में आज रामलीला मैदान में प्रस्तावित किसान पंचायत के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने विस्तृत एडवाइजरी जारी कर आम लोगों को सतर्क रहने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है. यह कार्यक्रम सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा, जिसके चलते मध्य दिल्ली के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहने की संभावना है.

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) द्वारा आयोजित इस पंचायत में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है, जिसके चलते रामलीला मैदान और आसपास के इलाकों में भीड़ और जाम की स्थिति बन सकती है. एडवाइजरी के तहत जरूरत के अनुसार जेएलएन मार्ग पर डायवर्जन लागू किया जाएगा. वहीं अजमेरी गेट की ओर से आने वाले वाहनों को आसफ अली रोड होते हुए रामलीला मैदान की तरफ जाने की अनुमति नहीं होगी, उन्हें जेएलएन मार्ग से आगे भेजा जाएगा.

इन मार्गों से बचने की सलाह

सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे के बीच ट्रैफिक पुलिस ने जिन मार्गों से बचने की सलाह दी है, उनमें आसफ अली रोड, चमन लाल मार्ग, अजमेरी गेट, मिंटो रोड, दिल्ली गेट और कमला मार्केट चौराहा शामिल हैं, जहां भारी जाम की आशंका जताई गई है. इसके अलावा झंडेवालान चौराहे से अजमेरी गेट की ओर जाने वाले भारी वाहनों और बसों को रानी झांसी रोड और पंचकुइयां रोड की तरफ डायवर्ट किया जाएगा. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को अजमेरी गेट की बजाय रानी झांसी रोड, पंचकुइयां रोड, कनॉट प्लेस और मिंटो रोड का मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है.

पार्किंग के लिए रामलीला मैदान आने वाले लोग माता सुंदरी कॉलेज में अपने वाहन खड़े कर सकेंगे, जबकि बसों को दिल्ली गेट पर यात्रियों को उतारने के बाद राजघाट या पावर हाउस पार्किंग में खड़ा किया जाएगा. जेएलएन मार्ग पर दिल्ली गेट से आगे बसों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी.

ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जेएलएन मार्ग, आसफ अली रोड, मिंटो रोड, डीडीयू मार्ग और चमन लाल मार्ग पर किसी भी प्रकार की पार्किंग की अनुमति नहीं होगी. नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को उठाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ट्रैफिक पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करें और असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें.

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रामलीला मैदान में किसान पंचायत
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