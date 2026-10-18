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किसान मोर्चा का मैनपुरी ARTO ऑफिस में अवैध वसूली का आरोप; अधिकारी ने कही यह बात

मैनपुरी ARTO ऑफिस में अवैध वसूली का आरोप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मैनपुरी: एआरटीओ कार्यालय में अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए किसान मोर्चा ने चेतावनी दी है. मोर्चा के पदाधिकारियों ने विरोध में धरना दिया, नारेबाजी की और हालात नहीं सुधरने पर घेराव की चेतावनी दी है. किसान संगठनों ने एआरटीओ को ज्ञापन सौंपकर अनियमितताओं पर रोक लगाने की मांग की है.

भाकियू भानु गुट युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कन्हैया कुलश्रेष्ठ ने कहा कि हमने ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि कार्यालय में लाइसेंस सहित विभिन्न कार्यों के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं. सरकारी कंप्यूटर पर बाहरी और अनधिकृत लोगों के बैठाकर काम कराया जाता है. अवैध वसूली किए जाने का भी आरोप लगाया गया है.