किसान मोर्चा का मैनपुरी ARTO ऑफिस में अवैध वसूली का आरोप; अधिकारी ने कही यह बात
ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि कार्यालय में लाइसेंस सहित विभिन्न कार्यों के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 8:55 AM IST
मैनपुरी: एआरटीओ कार्यालय में अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए किसान मोर्चा ने चेतावनी दी है. मोर्चा के पदाधिकारियों ने विरोध में धरना दिया, नारेबाजी की और हालात नहीं सुधरने पर घेराव की चेतावनी दी है. किसान संगठनों ने एआरटीओ को ज्ञापन सौंपकर अनियमितताओं पर रोक लगाने की मांग की है.
भाकियू भानु गुट युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कन्हैया कुलश्रेष्ठ ने कहा कि हमने ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि कार्यालय में लाइसेंस सहित विभिन्न कार्यों के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं. सरकारी कंप्यूटर पर बाहरी और अनधिकृत लोगों के बैठाकर काम कराया जाता है. अवैध वसूली किए जाने का भी आरोप लगाया गया है.
किसान नेताओं ने सवाल उठाया कि इन लोगों को किसकी अनुमति से काम करने दिया जा रहा है. किसान मोर्चा ने लाइसेंस रिन्यूवल के नाम पर कथित अवैध वसूली बंद कराने, बीएलटीटी डिवाइस के रेट कम करने, मूव कराई के नाम पर कथित तौर पर वसूले जा रहे दो हजार रुपए बंद कराने और फुल टाइम टैक्स पर लगाई जा रही पेनल्टी माफ करने की मांग की है.
किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन एआरटीओ कार्यालय पर बड़ा धरना-प्रदर्शन करेगा. ज्ञापन देने में कन्हैया कुलश्रेष्ठ, शत्रुघन पाल, गौरव कश्यप, राजू राठौर और सचिन आदि लोग मौजूद रहे.
ARTO ने रखा अपना पक्ष: एआरटीओ सिद्धार्थ यादव ने बताया कि किसान यूनियन के सदस्यों की समस्याएं सुनी गईं. जांच में कुछ सदस्यों के कार्य दस्तावेज अधूरे होने और प्रक्रियात्मक कारणों से लंबित पाए गए.
जिन कार्यों का मौके पर निस्तारण संभव था, उन्हें तत्काल पूरा कराया गया. जबकि अन्य कार्यों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने पर निस्तारित करने का आश्वासन दिया गया.
एआरटीओ ने बताया कि विभाग में करीब 99 प्रतिशत कार्य फेसलेस व्यवस्था के तहत हो रहे हैं. ऐसे में अधिकांश सेवाओं के लिए लोगों को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है.
वाहन पंजीकरण डीलर पॉइंट पर, वाहन फिटनेस शासन से अधिकृत निजी फिटनेस केंद्रों पर और ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित टेस्ट निर्धारित निजी केंद्रों पर कराए जाते हैं. वहीं, वाहन ट्रांसफर और एनओसी जैसी सेवाएं भी ऑनलाइन और फेसलेस व्यवस्था के तहत संचालित है.
अवैध वसूली के आरोपों पर उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऑनलाइन माध्यम से अपने कार्य कराएं और किसी को भी निर्धारित शुल्क से अधिक पैसे न दें. यदि कोई व्यक्ति किसी भी कार्य के बदले अतिरिक्त धनराशि की मांग करता है, तो उसे कतई पैसे न दें.
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