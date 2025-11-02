उत्तराखंड में 'राइट टू हेल्थ बिल' लाने की मांग तेज, किसान मंच ने कहा- हर नागरिक को मिले मुफ्त इलाज
'उत्तराखंड विधानसभा में 'राइट टू हेल्थ बिल' पेश करे सरकार, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा हो सबका अधिकार' यह मांग किसान मंच उत्तराखंड ने उठाई है.
हल्द्वानी: सूबे में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर किसान मंच उत्तराखंड ने सरकार गंभीर सवाल खड़े किए हैं. किसान मंच ने राज्य में जल्द से जल्द राइट टू हेल्थ बिल लाने की मांग की है. ताकि, स्वास्थ्य सेवा हर नागरिक का कानूनी अधिकार बन सके. इतना ही नहीं मंच ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी विधानसभा सत्र में यह बिल पेश नहीं किया गया तो किसान मंच राज्यव्यापी आंदोलन करेगा.
रेफरल सेंटर बनकर रह गए ज्यादातर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र: किसान मंच उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष एवं 'ऑपरेशन स्वास्थ्य' अभियान के जनक कार्तिक उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखंड के ज्यादातर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) केवल रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं. इन केंद्रों पर भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (IPHS) मानकों के अनुरूप डॉक्टर, दवाइयां और उपकरण उपलब्ध नहीं हैं.
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया में विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं: कार्तिक उपाध्याय ने बताया कि चौखुटिया सीएचसी जो 30 बिस्तरों वाला अस्पताल है, वहां केवल चार एमबीबीएस (MBBS) डॉक्टर तैनात हैं, लेकिन कोई विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है. नतीजतन गंभीर मरीजों को रेफर करना पड़ता है और कई बार मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं.
उत्तराखंड के अस्पतालों में डॉक्टर, उपकरण और दवाओं की भारी कमी: कैग यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तराखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की 94 फीसदी और उप जिला अस्पतालों में 45 फीसदी तक की कमी है. ग्रामीण अंचलों में डॉक्टर, उपकरण और दवाइयों का भारी अभाव है.
हर नागरिक को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराए सरकार: किसान मंच ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार प्राप्त है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार माना है. ऐसे में प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करे.
विधानसभा में 'राइट टू हेल्थ बिल' पेश नहीं किया तो होगा राज्यव्यापी आंदोलन: किसान मंच उत्तराखंड ने ऑपरेशन स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत चौखुटिया से की है, जिसे अब पूरे राज्य में पहुंचाया जाएगा. मंच ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द 'राइट टू हेल्थ बिल' विधानसभा में पेश नहीं किया तो राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा.
'ऑपरेशन स्वास्थ्य' ने पकड़ा जोर: बता दें कि 'ऑपरेशन स्वास्थ्य' अभियान के तहत रैली निकाली जा रही है. जिसमें बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग उठाई जा रही है. यह अभियान चौखुटिया से शुरू हुई, जो धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है. इस अभियान को राजनीतिक दल के साथ ही तमाम संगठन भी अपना समर्थन दे रहे हैं.
