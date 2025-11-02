ETV Bharat / state

उत्तराखंड में 'राइट टू हेल्थ बिल' लाने की मांग तेज, किसान मंच ने कहा- हर नागरिक को मिले मुफ्त इलाज

किसान मंच उत्तराखंड ने सरकार पर खड़े किए गंभीर सवाल ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )