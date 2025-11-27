ETV Bharat / state

जशपुर में किसान महतारी सम्मेलन: विष्णु महायज्ञ चक्र पूजा में शामिल हुए सीएम विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री ने जशपुर को दी 77.23 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात.

KISAN MAHATARI SAMMELAN
जशपुर को विकास की सौगात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 27, 2025 at 9:37 PM IST

4 Min Read
जशपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को बड़ी सौगात अपने गृहजिले को दी. जशपुर में आयोजित किसान महतारी सम्मेलन और कुम्हार समाज के कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए. सीएम ने कहा कि जिले में विकास के जो भी काम लंबित हैं वो जल्द पूरे किए जाएंगे. सीएम ने जनप्रतिनिधियों को भी भरोसा दिया कि जो भी वादे हमने जनता से चुनाव के दौरान किए हैं, वो सारे पूरे होंगे. इस मौके पर सीएम ने जिले को 77. 23 करोड़ की सौगात दी. किसान महतारी सम्मेलन का आगाज श्री विष्णु महायज्ञ चक्र पूजा से की गई. चक्र स्थापना और पूजा अर्चना के बाद सीएम ने जनता को विकास की सौगात दी.



किसान महतारी सम्मेलन

जिले में आयोजित किसान महतारी सम्मेलन में बड़ी संख्या में किसान और महिलाएं शामिल हुईं. इस मौके पर सीएम ने हितग्राहियों को चेक भी भेंट किए. आयोजन के दौरान सीएम ने महिला समूहों के स्व-सहायता कार्यों, गौठानों में आर्थिक गतिविधियों, वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन, पशुपालन, कृषि आधारित व्यवसाय और स्थानीय उत्पादों की बिक्री को लेकर जानकारी हासिल की. सीएम ने बेहतर काम करने वालों को सम्मानित भी किया. सीएम ने इस मौके पर सम्मेलन में आए किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी, खाद और बीज अनुदान, सिंचाई विस्तार, नई कृषि तकनीक और फसल विविधिकरण पर विस्तार से चर्चा की. जशपर जिला प्रशासन ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, कमाई के अधिक अवसर पैदा करना है.

प्रदेश के किसान खुशहाल हों और महतारी सशक्त हों, यही हमारा संकल्प है, यही हमारी प्रतिबद्धता है. आज जशपुर जिले के नारायणपुर में आयोजित किसान-महतारी सम्मेलन में शामिल होकर हमारे अन्नदाताओं और मातृशक्ति से संवाद किया. इस अवसर पर 80 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन संपन्न हुआ. इससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी. हमारी सरकार अन्नदाताओं की समृद्धि और प्रदेश की महिलाओं के सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निरंतर कार्य कर रही है: विष्णु देव साय, सीएम

77.23 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

दोनों आयोजनों के बाद मुख्यमंत्री ने जिले को 77.23 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी. साय ने विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. जिन विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम ने किया उसमें ग्रामीण सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, स्कूल भवन, सामुदायिक भवन और बुनियादी विकास ढांचे को मजबूत करना शामिल है. इन परियोजनाओं के पूरा होने से गांव-गांव तक आवागमन, पेयजल उपलब्धता, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय व्यवसायों को मजबूती मिलेगी. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले कई विकास कार्यों का भी आगाज सीएम ने किया.

स्व सहायता समूह को मजबूत करने की कवायद

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को हमें मजबूत बनाना है. ग्रामीण इलाके में आर्थिक विकास को गति देनी है. किसान और महिला समूहों को पहले से और मजबूत करना है. सीएम ने कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं. सीएम ने कहा कि विकास के कार्यों की बदौलत हम जशपुर को एक मॉडल की तरह लोगों के सामने रखेंगे. सीएम ने भरोसा दिया कि शासन की योजनाएं ऐसी हैं जिससे गांव गांव तक विकास का काम होगा. सीएम ने ये भी कहा कि जो भी काम होंगे उसकी गुणवत्ता की जांच भी समय समय पर शासन के द्वारा की जाएगी.

जनता ने दिया सीएम को धन्यवाद

कार्यक्रम में शामिल होने आए किसानों ने सीएम को धन्यवाद देते हुए शासन का आभार जताया. धान खरीदी को लेकर भी किसानों ने संतोष जताया. सीएम ने किसानों से कहा कि जो भी मोदी की गारंटी है वो गारंटी सरकार हर हाल में पूरे करेगी.

