ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के विरोध में किसानों की हुंकार, अध्यक्ष जाट बोले- किसान जान दे देंगे, जमीन नहीं

उन्होंने कहा कि 6 अक्टूबर को अन्नदाता हुंकार रैली का ऐलान किया गया था. इसमें 50 हजार किसानों के शामिल होने की संभावना थी. इसके बाद सरकार ने वार्ता के प्रयास किए और 3 अक्टूबर को पहली वार्ता हुई. उस बैठक में सरकार के प्रतिनिधियों ने सकारात्मक रुख दिखाया और आगे भी वार्ता जारी रखने का भरोसा दिलाया था, लेकिन आज तक दुबारा कोई वार्ता नहीं हुई. सरकार की ढिलाई को देखते हुए 26 अक्टूबर को निर्णय लिया कि 17 नवंबर को एक दिन का धरना देकर सामूहिक उपवास किया जाएगा.

जयपुर: किसान महापंचायत ने कोटपूतली से किशनगढ़ तक बनने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के विरोध में मोर्चा खोल दिया है. इस एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए किसानों की उपजाऊ जमीन लेने के विरोध में किसान महापंचायत की ओर से सोमवार को जयपुर में शहीद स्मारक पर सामूहिक उपवास रखा गया. वहीं, 30 दिसंबर को महारैली का भी ऐलान किया गया. किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने 'किसान जान देंगे, जमीन नहीं' का नारा बुलंद करते हुए कहा कि उपजाऊ जमीन लेकर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है. इसके बजाए जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा किया जा सकता है.

एक्सप्रेस वे के नाम पर झोंकी जा रही धूल: रामपाल जाट ने कहा कि सरकार को चेताने के लिए धरना देकर सामूहिक उपवास रखा गया है. अब 30 दिसंबर को किसान हुंकार रैली का आयोजन किया जाएगा. वे बोले, न्यूनतम समर्थन मूल्य, हर खेत को पानी और युवाओं को रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर किसान महापंचायत की लड़ाई पहले से जारी है. अब सरकार ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाने की कवायद कर रही है. कोटपूतली से किशनगढ़ तक बनने वाले इस एक्सप्रेस वे के नाम पर सरकार जनता की आंखों में धूल झोंक रही है.

अभी जो हाईवे है, उसकी लेन बढ़ाए सरकार: उन्होंने कहा, खेती की जमीन पहले ही कम हैं. अब नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन अधिग्रहित करने की कवायद की जा रही है. वे बोले, दिल्ली से जयपुर होते हुए अजमेर और आगे जाने के लिए पहले से हाईवे बना हुआ है. अगर यह छोटा पड़ रहा है तो इसमें लेन की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन सरकार केवल सड़क के नाम पर उपजाऊ जमीन छीनने में लगी है. इन जमीनों में से ज्यादातर पर बहुफसलीय खेती होती है. ये जमीनें सिंचित श्रेणी की हैं.

हुंकार रैली की रणनीति की जा रही तैयार: किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सिंचित और उपजाऊ जमीन लेकर सड़क बनाना देश की खाद्य सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, इसलिए किसानों ने तय किया है कि अपनी जान दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर को होने वाली किसान हुंकार रैली के लिए आज से कवायद शुरू कर दी गई है. इस कड़ी में आज प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में धरना दिया जा रहा है. सभी जिलों में कलेक्टर को ज्ञापन दिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज हुंकार रैली की रणनीति भी तय की जा रही है.