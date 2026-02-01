केंद्रीय बजट 2026-27: किसान नेता रामपाल बोले-काम पैसे वालों का और नाम किसानों का
किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने केंद्र सरकार के बजट को निराशापूर्ण बताया.
Published : February 1, 2026 at 4:19 PM IST
जयपुर : किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 कृषि प्रधान भारत की वास्तविक जरूरतों और किसानों की अपेक्षाओं से मेल नहीं खाता. बजट का केंद्र बिंदु कृषि और किसान न होकर पूंजीपतियों की पूंजी में बढ़ोतरी है, जबकि किसानों के नाम पर केवल औपचारिकताएं निभाई गई हैं.
ऋणमुक्त किसान, समृद्ध हिंदुस्तान की भावना से दूर: किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा, यह बजट ऋण मुक्त किसान, समृद्ध हिंदुस्तान की भावना से कोसों दूर है. वैश्विक स्तर पर ट्रंप टैरिफ जैसी नीतियों से उत्पन्न अस्थिरता और अमेरिकी साम्राज्यवाद के प्रभाव के बीच भारत को स्वायत्त गांवों और ग्राम उद्योगों की मजबूती पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन इस दिशा में ठोस चर्चा तक नहीं की गई. हर गांव को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर युवाओं को रोजगार देने और उनके बढ़ते तनाव को घटाने की संभावनाएं नजरअंदाज की गई है. स्वाभिमानी भारत की कल्पना गरीब को आत्मनिर्भर बनाने से जुड़ी है, लेकिन बजट में अब भी गरीब को छप्पर जैसी पुरानी और घिसी-पिटी नीतियों को दोहराया गया है. मांग-आपूर्ति के आधार पर अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अधिकतम उपभोक्ताओं की जेब में पैसा पहुंचाने की नीति पर सार्थक पहल नहीं की गई. इसी कारण किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने की घोषणा भी नहीं हुई.
किसानों की अनदेखी: रामपाल ने कहा कि जब सातवें वेतन आयोग के समय सरकार ने कर्मचारियों की जेब में पैसा डालने को अर्थचक्र की गति का आधार माना था तो देश की 75 प्रतिशत आबादी कृषि और उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर है, उसकी आय बढ़ाने से अर्थव्यवस्था को कहीं अधिक मजबूती मिल सकती है. विश्व असमानता प्रतिवेदन 2026 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ती आय विषमता अशांति, अपराध और अराजकता को जन्म देती है, लेकिन बजट में इसे रोकने के उपाय नहीं दिखते. उन्होंने आरोप लगाया कि निजी निवेश की नीतियां धनपतियों के धन को बढ़ाती हैं और गरीबों की जेब पर असर डालती हैं. बजट में कृषि क्षेत्र, जो 52 प्रतिशत लोगों को जीविकोपार्जन उपलब्ध कराता है, पूरी तरह उपेक्षित है. कुल 53.47 लाख करोड़ रुपए के बजट में कृषि से संबंधित योजनाओं के लिए मात्र 2.84 लाख करोड़ रुपए यानी 5.31 प्रतिशत का प्रावधान है, जबकि देश की लगभग 75 प्रतिशत आबादी ग्राम और कृषि आधारित है. रामपाल जाट ने कहा कि विकसित भारत की बात सही दिशा के बिना अंतहीन अंधेरी दौड़ जैसी है, जिसका लाभ केवल पूंजीपतियों को मिलता है. जब तक नीति का केंद्र किसान और गांव नहीं होंगे, तब तक सही दशा संभव नहीं है.
