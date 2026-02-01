ETV Bharat / state

केंद्रीय बजट 2026-27: किसान नेता रामपाल बोले-काम पैसे वालों का और नाम किसानों का

रामपाल जाट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान महापंचायत ( ETV Bharat Jaipur )