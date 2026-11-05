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राजस्थान में MSP पर खरीफ फसल खरीद में देरी, किसानों को 221 करोड़ का नुकसान, किसान महापंचायत ने केंद्र को लिखा पत्र

मंडी में लगे मूंग के ढेर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद में देरी का मुद्दा अब केंद्र सरकार तक पहुंच गया है. मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन जैसी खरीफ फसलों की सरकारी खरीद समय पर शुरू नहीं होने से किसानों को बाजार में घोषित MSP से कम कीमत पर अपनी उपज बेचनी पड़ रही है. किसान महापंचायत ने इस मुद्दे पर केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करने और सभी खरीफ फसलों की सरकारी खरीद तत्काल शुरू करने की मांग की है.