राजस्थान में MSP पर खरीफ फसल खरीद में देरी, किसानों को 221 करोड़ का नुकसान, किसान महापंचायत ने केंद्र को लिखा पत्र
किसान महापंचायत संयोजक रामपाल जाट ने मांग की है कि इस नुकसान की भरपाई भावांतर भुगतान या कमी मूल्य भुगतान योजना के तहत की जाए.
Published : November 5, 2026 at 3:03 PM IST
जयपुर: राजस्थान में खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद में देरी का मुद्दा अब केंद्र सरकार तक पहुंच गया है. मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन जैसी खरीफ फसलों की सरकारी खरीद समय पर शुरू नहीं होने से किसानों को बाजार में घोषित MSP से कम कीमत पर अपनी उपज बेचनी पड़ रही है. किसान महापंचायत ने इस मुद्दे पर केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करने और सभी खरीफ फसलों की सरकारी खरीद तत्काल शुरू करने की मांग की है.
मांग पत्र में दावा किया गया है कि अकेले सितंबर महीने में राजस्थान की मंडियों में 7 लाख 70 हजार 481 क्विंटल मूंग की आवक हुई. इस दौरान सरकारी खरीद शुरू नहीं होने के कारण किसानों को अपनी उपज बाजार में कम कीमत पर बेचनी पड़ी. संगठन ने अनुमान जताया कि किसानों को प्रति क्विंटल 3 हजार रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ा और सितंबर की आवक के आधार पर प्रदेश के किसानों को 221 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है. किसान महापंचायत ने मांग की है कि इस नुकसान की भरपाई भावांतर भुगतान या कमी मूल्य भुगतान योजना के तहत की जाए.
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किसान चाहते थे 1 सितंबर से MSP पर खरीद: किसान महापंचायत के राष्ट्रीय संयोजक रामपाल जाट ने अपने पत्र में कहा कि राजस्थान सरकार की ओर से केंद्र सरकार की निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन जैसी फसलों की MSP पर खरीद के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं. राज्य की ओर से मूंग की सरकारी खरीद 1 नवंबर से शुरू करने का आश्वासन भी दिया गया था. किसानों का कहना है कि मूंग की आवक सितंबर की शुरुआत से ही मंडियों में आने लगती है. ऐसे में नवंबर से खरीद शुरू करने का फैसला किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है. किसान संगठनों की ओर से पिछले कई वर्षों से 1 सितंबर से ही मूंग की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग की जा रही है. इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्रालय को भी कई बार लिखित और मौखिक रूप से आग्रह किया गया, लेकिन खरीद प्रक्रिया समय पर शुरू नहीं हो पाई. इसका सीधा असर उन किसानों पर पड़ा, जिन्हें अपनी फसल को लंबे समय तक रोककर रखने के बजाय मंडियों में कम कीमत पर बेचना पड़ा.
बाजार में कम दाम मिलने से किसानों को नुकसान: इस वर्ष मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,780 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है. किसान महापंचायत का कहना है कि मंडियों में मूंग का बाजार भाव घोषित MSP से काफी नीचे रहा. कई किसानों को प्रति क्विंटल 3 हजार रुपए तक कम कीमत पर अपनी उपज बेचनी पड़ी. पत्र में सितंबर महीने की मंडी आवक के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि इस दौरान 7 लाख 70 हजार 481 क्विंटल मूंग बाजार में पहुंची. किसानों को MSP पर खरीद का विकल्प समय पर उपलब्ध होता तो उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकता था, लेकिन सरकारी खरीद शुरू नहीं होने के कारण किसानों को खुले बाजार में उपलब्ध कीमत पर फसल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा.
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देश का करीब 48 फीसदी मूंग उत्पादन राजस्थान में: मूंग की खेती और उत्पादन के लिहाज से राजस्थान देश का प्रमुख राज्य है. किसान महापंचायत ने केंद्रीय कृषि मंत्री को भेजे पत्र में दावा किया है कि पिछले कई वर्षों से देश के कुल मूंग उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी 48 फीसदी से अधिक रही है और राज्य उत्पादन में पहले स्थान पर है. संगठन ने यह भी बताया है कि इस वर्ष अक्टूबर में मंडियों में मूंग की आवक सितंबर की तुलना में अधिक रही है. ऐसे में सरकारी खरीद में देरी से किसानों का नुकसान और बढ़ने की आशंका है. किसान महापंचायत की प्रमुख मांग है कि सरकार केवल अब से MSP पर खरीद शुरू करने तक सीमित न रहे, बल्कि खरीद में देरी के कारण पहले ही कम कीमत पर फसल बेच चुके किसानों को भी राहत दे. इसके लिए केंद्र सरकार से मूल्य समर्थन योजना और भावांतर भुगतान यानी कमी मूल्य भुगतान योजना के तहत मुआवजा देने की मांग की गई है.
दलहन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य पर भी उठाया सवाल: किसान महापंचायत ने अपने मांग पत्र में दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय लक्ष्य का भी उल्लेख किया है. संगठन का कहना है कि वर्ष 2030-31 तक दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए केवल उत्पादन बढ़ाने की बात पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलना भी सुनिश्चित करना होगा. पत्र में मांग की गई है कि अरहर, मसूर, उड़द और चने की तरह मूंग की भी शत-प्रतिशत खरीद नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से सुनिश्चित की जाए. किसान महापंचायत ने कहा है कि अगर सरकार दलहन और तिलहन के उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहती है तो किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा देना जरूरी है.
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केंद्र सरकार से पांच प्रमुख मांगें:
- मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन सहित सभी खरीफ दलहन और तिलहन फसलों की MSP पर खरीद तत्काल शुरू की जाए.
- मूंग की खरीद प्रक्रिया अगले वर्षों में 1 सितंबर से शुरू करने की व्यवस्था की जाए.
- MSP से कम कीमत पर फसल बेचने पर किसान को भावांतर देकर नुकसान की भरपाई दी जाए.
- वर्ष 2030-31 तक दलहन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत मूंग की भी नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से शत-प्रतिशत खरीद सुनिश्चित की जाए.
- तिलहन फसलों के लिए भी MSP की प्रभावी गारंटी और खरीद की पर्याप्त व्यवस्था की जाए.
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