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हरिद्वार वीआईपी घाट के पास किसान महाकुंभ, फिल्मी गानों पर जमकर थिरकीं डांसर, जानिए पूरा मामला

महिला कलाकारों ने लगाए ठुमके: वहीं, मंच के बराबर में ही डांस का कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें रागिनी के साथ महिला कलाकारों ने फिल्मी गानों पर जमकर ठुमके लगाए. ऐसे में गंगा किनारे फिल्मी गानों पर डांस पर तीर्थ क्षेत्र की गरिमा और मर्यादा को लेकर सवाल खड़े हो गए. हालांकि, डांस कार्यक्रम के दौरान वीडियो में कोई भी मंत्री नहीं दिखाई दे रहा है.

किसान महाकुंभ में बीजेपी नेता भी हुए शामिल: किसान महाकुंभ में आसपास के सैकड़ों किसान शामिल हुए. इसके अलावा बीजेपी से जुड़े कई नेता भी शिरकत करने पहुंचे. कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा, दर्जाधारी श्यामवीर सैनी, पूर्व बीजेपी नेता अजय वर्मा समेत कई नेता शामिल हुए. सभी ने किसानों को मांगों को सरकार तक पहुंचाने और उनका समाधान कराने का आश्वासन दिया.

हरिद्वार: भारतीय किसान यूनियन क्रांति अराजनीतिक की ओर से हरिद्वार के वीआईपी घाट के पास किसान महाकुंभ एवं चिंतन शिविर का आयोजन किया गया. जिसमें जिले और आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे सैकड़ों किसानों ने कृषि, बिजली, गन्ना भुगतान और सरकारी योजनाओं समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. संगठन ने प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को आठ सूत्रीय मांगपत्र भेजा.

हरिद्वार के वीआईपी घाट के पास किसान महाकुंभ एवं चिंतन शिविर (फोटो- ETV Bharat)

पुलिस ने मौके पर पहुंच बंद कराया डांस कार्यक्रम: बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के आखिर में फिल्मी गानों पर डांस किया गया. वहीं, डांस का वायरल सामने आने के पुलिस ने तत्काल मामले का संज्ञान लिया और मौके पर जाकर डांस के कार्यक्रम को बंद कराया. साथ ही सख्त हिदायत भी दी. उधर, गंगा घाट क्षेत्र में इस तरह के ठुमके लगाने को लेकर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं. जिस पर भाकियू क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने अपना पक्ष रखा.

"किसान महाकुंभ में लोक कलाकारों की ओर से रागिनी का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें केवल लोक कलाकारों ने ही अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी."- विकास सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाकियू क्रांति अराजनीतिक

किसानों की प्रमुख मांगे: किसानों ने स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगाने, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी किसानों के ट्यूबवेल की बिजली निशुल्क करने, इकबालपुर चीनी मिल पर किसानों का सालों से लंबित भुगतान अविलंब दिलाने, प्रदेश में एक समान नियम लागू करने, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता और अनुदान देने की मांग उठाई.

किसान महाकुंभ में पहुंचे किसान (फोटो- ETV Bharat)

इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन पांच हजार रुपए प्रतिमाह करने, शिक्षा और चिकित्सा को निशुल्क करने, गन्ने का मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल घोषित करने और किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की प्रक्रिया सरल करते हुए स्टांप ड्यूटी समाप्त करने की मांग भी रखी गई. उन्होंने आगे कहा कि,

"सरकार की कई योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है. किसानों के हित में नीतियों में बदलाव की जरूरत है. ताकि, किसान भी विकास की दौड़ में उद्योगपतियों के समान आगे बढ़ सकें. फिर भी किसानों की मांग को लगातार अनसुना किया जा रहा है."- विकास सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाकियू क्रांति अराजनीतिक

गंगा सभा ने मर्यादा रखने की दी हिदायत: इसके अलावा उन्होंने कहा कि इकबालपुर चीनी मिल पर स्थानीय किसानों के गन्ने का भुगतान बकाया है. यदि जल्द मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो संगठन आंदोलन शुरू करेगा. वहीं, वीआईपी घाट के सामने फिल्मी गानों पर ठुमके के मामले पर गंगा सभा ने नाराजगी जताई है. साथ ही मर्यादा का ध्यान रखने को कहा है.

महिला डांसर ने लगाए ठुमके (फोटो- ETV Bharat)

"वीआईपी घाट के सामने किसान महाकुंभ में फिल्मी गानों पर डांस कराने का मामला संज्ञान में आया है. कार्यक्रम करने का अधिकार सबको है, लेकिन किसी भी कार्यक्रम में तीर्थ की मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए. कोई भी संगठन तीर्थ के नाम पर भीड़ जुटाकर कार्यक्रम करता भी है, तो उसे तीर्थ की मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए."- नितिन गौतम, अध्यक्ष, श्री गंगा सभा, हरिद्वार

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