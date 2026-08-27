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किसान नेता राकेश टिकैत ने नेपाल से जारी किया वीडियो; कहा- बड़ी त्रासदी हुई, हम सब सुरक्षित

किसान नेता राकेश टिकैत ने नेपाल से जारी किया वीडियो. ( Photo Credit: Viral Video X Handle )

मुजफ्फरनगर: नेपाल में आई त्रासदी के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत भी नेपाल में ही मौजूद रहे. उन्होंने 27 अगस्त को नेपाल के पोखरा से अपना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इसमें वह बता रहे हैं कि उनका डेलिगेशन पूरी तरह सुरक्षित है. उन्होंने वीडियो के माध्यम से बताया कि वह पोखरा में हैं और मौसम खराब है. यहां से फ्लाइट से पहले काठमांडू जाएंगे और वहां से दिल्ली के लिए फ्लाइट लेंगे. उन्होंने वीडियो में बताया है कि त्रासदी के बाद रास्ते बंद हो गए हैं, इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी यहीं पर ही छोड़ दी है. राकेश टिकैत यह बताते हुए दिखा भी रहे हैं कि किस तरह नेपाल में मौसम के मिजाज बिगड़े हुए हैं और लगातार बरसात हो रही है. जानकारी के लिए बता दें कि 8 से 9 सदस्यों का एक डेलिगेशन राकेश टिकैत के साथ नेपाल गया हुआ है. सभी लोग फिलहाल वहां सुरक्षित हैं और काठमांडू के रास्ते कल यानी 28 अगस्त को दिल्ली के लिए अपनी फ्लाइट लेंगे. राकेश टिकैत ने अपनी इस वायरल वीडियो में नेपाल के अपने लोकल किसान संगठनों से भी संपर्क कर पीड़ित लोगों की मदद करने की बात कही है.