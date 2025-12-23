ETV Bharat / state

किसान विकास करेंगे तो देश और प्रदेश की भी तरक्की होगी : जोगाराम पटेल

जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में मंगलवार को जिला स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया.

जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय किसान सम्मेलन
जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय किसान सम्मेलन (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 23, 2025 at 4:18 PM IST

जयपुर : जिले के किसान आधुनिक खेती करने में अग्रणी हैं. किसान विकास करते हैं तो उस देश और प्रदेश का विकास जरूर होता है. यह कहना है संसदीय कार्य मंत्री और जयपुर जिले के प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल का. जोगाराम पटेल ने मंगलवार को जयपुर जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित जिला स्तरीय किसान सम्मेलन में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने जयपुर जिले के किसानों को संबोधित भी किया.

किसानों को संबोधित करते हुए जोगाराम पटेल ने कहा कि 'बढ़ता राजस्थान-हमारा राजस्थान' केवल एक नारा नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति, सुशासन की सोच और जनकल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है. यह पुस्तिका सरकार की विकास यात्रा, उपलब्धियों और जनहितकारी निर्णयों का समग्र दस्तावेज है. जयपुर जिला प्रशासन ने भी सुशासन की दिशा में नवाचारों के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य किए हैं. रास्ता खोलो अभियान, नरेगा आखर अभियान और बिटिया गौरव पेटी अभियान जैसे अभिनव प्रयासों ने आमजन के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल (ETV Bharat Jaipur)

प्रभारी मंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में राजस्थान ने विकास की नई गति, विश्वसनीय शासन व्यवस्था और जनभागीदारी के साथ अपनी एक नई पहचान बनाई है. किसान, युवा, महिला, श्रमिक और उद्यमी समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं रहा, जिसकी आकांक्षाओं को केंद्र में रखकर सरकार ने ठोस और अच्छा निर्णय न लिया हो. उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के ये दो वर्ष सुशासन, विकास और विश्वास के रहे हैं.

पटेल ने कहा कि पिछले दो वर्षों की उपलब्धियां यह प्रमाणित करती हैं कि राजस्थान सरकार केवल घोषणाओं की नहीं, बल्कि परिणाम देने वाली सरकार है. शासन व्यवस्था विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही के मूल मंत्र पर कार्य कर रही है. सरकार का संकल्प है कि विकास अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, किसान आत्मनिर्भर बने, महिलाएं सुरक्षित एवं सशक्त हों, युवा रोजगार से जुड़ें और प्रदेश की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छुए.

पटेल ने कहा कि आज का दिन पूरी तरह से किसानों के लिए समर्पित है. किसान को लागत मूल्य पूरा मिले, कम से कम पानी का उपयोग हो और अधिक खेती हो. कम से कम लागत में अधिक से अधिक उपज हो, यह किसानों का मुख्य आधार है. देश के किसान आधुनिक खेती अपना रहे हैं और जयपुर के किसान आधुनिक खेती अपनाने में अग्रणी हैं. इन किसानों को आधुनिक खेती अपनाने का क्रम नियमित रखना होगा. किसान सम्मेलन में किसानों ने उन्नत खेती के अनुभव भी साझा किए.

उन्होंने कहा कि जब हमारा राजस्थान विकसित और समृद्ध बनेगा तभी हमारा देश भी समृद्ध और विकसित होगा. मुख्यमंत्री आज भी खेती-बाड़ी से जुड़े हैं. वो खुद भी खेती-बाड़ी करते हैं, इसीलिए हमें पता है कि किसान को कब-कब क्या-क्या समस्या आती है. इन समस्याओं का समाधान भी हुआ है. किसानों के मामले में प्रदेश ने प्रगति की है और यह काम लगातार जारी रहेगा. किसानों को खाद और बीज की पर्याप्त आपूर्ति मांग के अनुसार की जा रही है. पटेल ने जयपुर जिला विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया. जयपुर कलेक्ट्रेट में आयोजित इस किसान सम्मेलन में जयपुर जिले के अलग-अलग इलाकों से किसान शिरकत करने पहुंचे थे.

