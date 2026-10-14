आगरा में किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता का प्रदर्शन; पुलिस से नोकझोंक, कृषि मंत्री का दावा- "जिले में डीएपी की भरमार"
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है. प्रदेश के हर जिले में डीएपी भरमार है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 6:33 PM IST
आगरा : कमिश्नरी सभागार परिसर में बुधवार को किसान कांग्रेस, आगरा के कार्यकर्ताओं ने डीएपी की कमी, बाजरा की सरकारी खरीद को लेकर हंगामा किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक भी हो गई. कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आगरा में आयोजित मंडलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी में शामिल होने पहुंचे थे. इस दौरान किसान कांग्रेस किसान कांग्रेस के नेता किसानों की समस्याओं को लेकर उनसे मिलने पहुंचे थे.
डीएपी की कमी के आरोप में पूछे गए सवाल पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है. उनका दावा है कि प्रदेश के हर जिले में डीएपी की भरमार है. कहीं पर कोई कमी नहीं है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो गलत मांग कर रहे हैं.
आगरा के कमिश्नरी सभागार में बुधवार को आगरा, अलीगढ़ और बरेली मंडल की रबी उत्पादक गोष्ठी आयोजित हुई. जिसमें तीनों मंडल के अधिकारी और कृषि अधिकारियों के साथ ही उन्नतशील किसान भी आए.
मुकेश डागुर का आरोप है कि किसान परेशान हैं, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं. जिले में डीएपी की कमी है. किसान भटक रहे हैं. सरसों की बुवाई चल रही है. डीएपी नहीं मिल रही है. ऐसे ही आलू और गेंहू की बुवाई की तैयारी में किसान लगे हैं, लेकिन, डीएपी नहीं मिलने परेशान हैं.
उनका आरोप है कि कहा गया कि एक अक्टूबर से बाजरा की सरकारी खरीद की जाएगी लेकिन, जिले में बाजरे की सरकारी खरीद नहीं हो रही है. जबकि, किसान का कम कीमत पर बाजरे खरीदा जा रहा है.
उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की आवाज का दबाया जा रहा है. किसानों के साथ अभद्रता और धक्का मुक्की की जा रही है, जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यदि किसानों को समय पर डीएपी नहीं मिली तो किसान सड़कों पर उतार आएंगे.
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