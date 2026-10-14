ETV Bharat / state

आगरा में किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता का प्रदर्शन; पुलिस से नोकझोंक, कृषि मंत्री का दावा- "जिले में डीएपी की भरमार"

आगरा में किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता का प्रदर्शन ( Photo credit: ETV Bharat )

आगरा : कमिश्नरी सभागार परिसर में बुधवार को किसान कांग्रेस, आगरा के कार्यकर्ताओं ने डीएपी की कमी, बाजरा की सरकारी खरीद को लेकर हंगामा किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक भी हो गई. कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आगरा में आयोजित मंडलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी में शामिल होने पहुंचे थे. इस दौरान किसान कांग्रेस किसान कांग्रेस के नेता किसानों की समस्याओं को लेकर उनसे मिलने पहुंचे थे.

आगरा में किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता का प्रदर्शन (Video credit: ETV Bharat) डीएपी की कमी के आरोप में पूछे गए सवाल पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है. उनका दावा है कि प्रदेश के हर जिले में डीएपी की भरमार है. कहीं पर कोई कमी नहीं है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो गलत मांग कर रहे हैं.