महासमुंद में किसान कांग्रेस का प्रदर्शन, तहसील कार्यालय का किया घेराव, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन
कांग्रेस ने 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को 3 किश्तों में खाद वितरण की व्यवस्था समाप्त करने की मांग.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 4, 2026 at 4:23 PM IST
महासमुंद: राज्य सरकार की किसान नीतियों के खिलाफ आज छ्त्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. किसान कांग्रेस ने किसानों से जुड़ी समस्याओं को उठाते हुए तहसील दफ्तर का घेराव किया. अपनी मांगों के समर्थन में किसान कांग्रेस ने 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सीएम के नाम सौंपा.
मीडिया से बातचीत के दौरान किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने कहा कि खरीफ सीजन से पहले किसानों को खाद, बीज और डीजल जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए. कांग्रेस का आरोप है कि किसान को तीनों ही चीजें आसानी से नहीं मिल पा रही है, किसान खाद, बीज और डीजल के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं.
किसान कांग्रेस का प्रदर्शन
किसान जिला कांग्रेस का कहना है कि यहां ज्यादातर सीमांत किसान हैं. सभी के पास छोटे-छोटे खेत हैं, ये किसान सुबह होते ही सोसायटियों और बाजार में खाद बीज के जुगाड़ में निकल पड़ते हैं. लेकिन दिनभर कतारों में खड़े होने के बाद भी इनको डीजल, खाद और बीज नहीं मिल पाता. किसान कांग्रेस ने कहा कि शासन की ओर से इन किसानों को कोई मदद नहीं मिल रही है. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वो किसानों के हित में आवाज बुलंद करते रहेंगे.
तहसील कार्यालय का किया घेराव, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन
शासन को चेतावनी देते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर जल्द ही किसानों की समस्या का समाधान नहीं होता, तो वो व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदार सरकार पर होगी.
किसान कांग्रेस की प्रमुख मांगें
- प्रति एकड़ एक बोरी खाद देने की व्यवस्था गलत
- 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को तीन किश्तों में खाद वितरण की व्यवस्था समाप्त करने की मांग
- सभी किसानों को एकमुश्त खाद उपलब्ध कराने, आवश्यकता के अनुसार खाद और बीज लेने की स्वतंत्रता मिले
- पेट्रोल पंपों पर गैलेने में डीजल देने पर लगी पाबंदी हटाई जाए
- कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाए
- अघोषित बिजली कटौती रुके
- कृषि बिजली की बढ़ती दर वापस हो
- खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी पर तत्काल कार्रवाई हो
- कृषि ऋण (केसीसी) की सीमा बढ़ाकर 40 हजार प्रति एकड़ करने तथा वर्तमान ऋण वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग
- किसानों को धान की राशि एवं बोनस सहित बकाया अंतर राशि का भुगतान एकमुश्त करने की मांग
- उद्यानिकी, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि अभियांत्रिकी विभाग की योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए
- लंबित अनुदान एवं सब्सिडी राशि का शीघ्र भुगतान करने की भी मांग
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