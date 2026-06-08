ETV Bharat / state

बीज निगम रिश्वत कांड पर सियासी घमासान, किरोड़ी बोले- तिल मात्र भी भूमिका साबित हुई तो जेल जाने को तैयार

तिल मात्र भी भूमिका नहीं: डोटासरा के आरोपों का जवाब देते हुए कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि उन्होंने मूंगफली बुवाई के सीजन को देखते हुए गोबिंदगढ़ और अनंतपुर क्षेत्र में नकली बीजों की रोकथाम के लिए अभियान चलाया था. चोमूं से लेकर सीकर तक कई स्थानों पर कार्रवाई की गई और किसी भी व्यक्ति को राहत नहीं दी गई. उन्होंने कहा कि जिन संस्थानों पर कार्रवाई हुई, उनमें से कई आज भी बंद हैं.

जयपुर: राजस्थान राज्य बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर बिश्नोई को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा कथित रिश्वत प्रकरण में ट्रैप किए जाने के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मामले को लेकर भाजपा सरकार और कृषि विभाग को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने पलटवार करते हुए खुद को पूरी तरह निर्दोष बताया और चुनौती दी कि यदि उनकी तिल मात्र भी भूमिका सामने आती है तो वे मंत्री पद छोड़ने के साथ जेल जाने को भी तैयार हैं.

किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि संभव है कुछ लोग उनके नाम का दुरुपयोग कर पैसे उगाही करते हों, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ भी एसीबी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने दावा किया कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा, जिसने उनके नाम पर पैसे लेकर उन्हें फायदा पहुंचाया हो. मंत्री ने कहा कि "यदि मेरे नाम पर 20-20 लाख रुपये लेने या किसी भी प्रकार की उगाही में मेरी तिल मात्र भी भूमिका साबित हो जाए तो मैं तत्काल मंत्री पद छोड़ दूंगा और जेल जाने के लिए भी तैयार हूं. उन्होंने कहा कि उन्होंने जीवनभर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, इसलिए इस तरह के आरोप उन्हें स्वीकार नहीं हैं."

प्रमाण तो एसीबी को सौंपे: मीणा ने आरोप लगाया कि रीट पेपर लीक मामले में उनके द्वारा लगाए गए आरोपों के कारण डोटासरा दुर्भावना से प्रेरित होकर उन पर निशाना साध रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि डोटासरा के पास कोई प्रमाण हैं तो उन्हें एसीबी को सौंपना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके. उन्होंने दोहराया कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए उनका अभियान आगे भी जारी रहेगा और इसके लिए वे किसी भी बड़े बलिदान के लिए तैयार हैं.

वहीं, कांग्रेस के भीतर सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर चल रही बयानबाजी पर प्रतिक्रिया देते हुए कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की लड़ाई वर्षों पुरानी है और आगे भी जारी रहेगी. उनका कहना था कि कांग्रेस के नेता जनता के मुद्दों पर नहीं बल्कि अपने पदों और राजनीतिक वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा और उनकी सरकार जनता तथा किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है.

इसे भी पढ़ें- बीज माफिया पर कृषि मंत्री किरोड़ी की 'सर्जिकल स्ट्राइक', जयपुर समेत प्रदेशभर में घटिया मूंगफली बीज पर मारे छापे