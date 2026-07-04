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IMA के मंच से भ्रष्टाचार के आरोपों पर बोले किरोड़ी, 'सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन भ्रष्टाचार और अपने चाल-चरित्र को खराब नहीं कर सकता'

किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि पहले राजनीति सेवा का माध्यम थी, लेकिन आज कई जनप्रतिनिधि पहले अपने घर भरने की कोशिश करते हैं.

Kirodi honoring a doctor
चि​कित्सक को सम्मानित करते किरोड़ी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 4, 2026 at 11:06 PM IST

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जयपुर: विपक्ष के नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन ये पूरी तरह निराधार हैं. वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और अपने चाल-चरित्र को खराब नहीं कर सकते. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान के मंच से मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने ये बात कही. हाल ही में कृषि विभाग की डिकॉय टीम से जुड़े कुछ लोगों की गिरफ्तारी के बाद उन पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों जवाब में उन्होंने ये बात कही.

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) राजस्थान की नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और कार्यसमिति सदस्यों ने शनिवार को शपथ ग्रहण की. वहीं चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले करीब 50 वरिष्ठ और युवा डॉक्टर्स को IMA Pride 2026 सम्मान से सम्मानित किया गया. इस दौरान किरोड़ीलाल मीणा ने वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहा कि समय के साथ राजनीति का स्वरूप काफी बदल गया है. उन्होंने कहा कि पहले राजनीति सेवा का माध्यम थी, लेकिन आज कई जनप्रतिनिधि पहले अपने घर भरने की कोशिश करते हैं. पहले के नेताओं की कार्यशैली और सोच अलग हुआ करती थी.

Kirodi honoring a doctor
डॉक्टर को सम्मानित करते किरोड़ी (ETV Bharat Jaipur)

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Kirori addressing the event
कार्यक्रम को संबोधित करते किरोड़ी (ETV Bharat Jaipur)

वहीं हाल ही में कृषि विभाग की डिकॉय टीम से जुड़े कुछ लोगों की गिरफ्तारी के बाद उन पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों का भी मंत्री ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन ये पूरी तरह निराधार हैं. वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और अपने चाल-चरित्र को खराब नहीं कर सकते. उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक जीवन में उनकी प्राथमिकता ईमानदारी और पारदर्शिता रही है. कार्यक्रम में किरोड़ीलाल मीणा ने डॉक्टर्स को आश्वस्त करते हुए कहा कि डॉक्टर समाज की सबसे महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक का निर्वहन करते हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए वे हमेशा तैयार रहेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार डॉक्टर्स के साथ संवाद बनाए रखेगी और उनके हितों से जुड़े मुद्दों के समाधान का हरसंभव प्रयास करेगी.

Swearing-in ceremony of IMA
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान का शपथ ग्रहण समारोह (ETV Bharat Jaipur)

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इस दौरान IMA पदाधिकारियों ने कहा कि सम्मानित हुए डॉक्टर्स ने मरीजों की सेवा के साथ-साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी उत्कृष्ट निर्वहन किया है. समारोह में राजस्थान के विभिन्न जिलों से IMA की शाखाओं के पदाधिकारी, सीनियर डॉक्टर्स, युवा डॉक्टर और मेडिकल समुदाय से जुड़े लोग शामिल हुए. कार्यक्रम में सेवा, समर्पण और संगठन को मजबूत बनाने का संदेश देते हुए चिकित्सक समुदाय को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए प्रेरित किया गया.

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