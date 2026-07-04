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IMA के मंच से भ्रष्टाचार के आरोपों पर बोले किरोड़ी, 'सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन भ्रष्टाचार और अपने चाल-चरित्र को खराब नहीं कर सकता'

चि​कित्सक को सम्मानित करते किरोड़ी ( ETV Bharat Jaipur )