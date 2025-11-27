यूरिया-डीएपी के इंडस्ट्रियल दुरुपयोग पर किरोड़ी मीणा की खरी-खरी, सप्ताह भर में हालात सामान्य होने की उम्मीद
कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, सरकार केंद्र से यूरिया सप्लाई बढ़ाने पर बातचीत कर रही है.
Published : November 27, 2025 at 8:26 PM IST
जयपुर: प्रदेश में यूरिया और डीएपी की उपलब्धता को लेकर किसानों के बीच बढ़ी चिंता पर कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा गुरुवार शाम को जयपुर में मीडिया से मुखातिब हुए. कृषि भवन में तफ्सील से जानकारी देते हुए मंत्री मीणा ने कहा कि राज्य सरकार खाद आपूर्ति को लेकर पूरी तरह सतर्क है. उन्होंने बताया कि इस बार गेहूं की बुवाई सामान्य से पहले पूरी हो गई, जिसके कारण उर्वरकों की मांग अचानक बढ़ी है. साथ ही कई जगहों पर यूरिया के इंडस्ट्रियल उपयोग की शिकायतें सामने आईं, जिस पर सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है.
अधिकारी फील्ड में मौजूद: मंत्री ने कहा कि नवम्बर के शेष दिनों में करीब 50 हजार मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार और आपूर्तिकर्ता कंपनियों को निर्देशित किया गया है. दिसंबर 2025 के लिए मांग 3.80 लाख मीट्रिक टन को बढ़ाकर 4.50 लाख मैट्रिक टन करने का आग्रह भी रसायन उर्वरक मंत्रालय को भेज दिया गया है. कोटपूतली में खाद की कमी की खबर से जुड़े सवाल पर कृषि मंत्री ने साफ किया कि कोटपूतली-बहरोड़ में 8500 मीट्रिक टन डीएपी और 16 हजार मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया जा चुका है. उन्होंने कहा कि राज्य के सभी हिस्सों में मांग के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराए जा रहे हैं और अधिकारी लगातार फील्ड में मौजूद हैं.
उदयपुर और सूरतगढ़ में बड़ी कार्रवाई, पूरी रैक सीज: कृषि मंत्री ने बताया कि खाद की टैगिंग में गड़बड़ी करने वालों पर विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है. उदयपुर में यूरिया की पूरी रैक को सीज किया गया, जबकि सूरतगढ़ में 15,000 मीट्रिक टन टैगिंग वाला माल जब्त किया गया. इसके अलावा राज्य में अब तक 90 FIR दर्ज की गई हैं. साथ ही 98 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं. इसके अलावा 1069 कारण बताओ नोटिस जारी कर प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा रही है. उन्होंने कहा कि खाद वितरण की नीति जिलेवार मांग के अनुसार बदली गई है और फील्ड स्तर पर अधिकारी स्वयं मौजूद रहकर वितरण सुनिश्चित कर रहे हैं.
IFMS पोर्टल से खाद वितरण, मुख्यालय से मॉनिटरिंग: डॉ मीणा ने बताया कि किसानों तरफ से जरूरत से ज्यादा उर्वरक खरीदने की प्रवृत्ति भी मांग में इजाफे का एक अहम कारण है. बावजूद इसके राज्य सरकार ने उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में कोई कमी नहीं रखी है. बीते दो सालों में डीएपी की औसत आपूर्ति 2.53 लाख मीट्रिक टन कराई जा चुकी है, जो पूर्व सरकार के 5 वर्षीय औसत से अधिक है. मीणा ने जानकारी दी कि राज्य में उर्वरकों का वितरण अब IFMS–इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम–के माध्यम से किया जा रहा है.
अतिरिक्त निदेशक गोपाल राम चौधरी के मुताबिक, उर्वरक वितरण की मॉनिटरिंग सीधे कृषि मुख्यालय से की जाती है, ताकि कोई गड़बड़ी न हो. कृषि मंत्री ने बताया कि उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने के लिए उन्होंने 20 जून 2025, 15 जुलाई 2025 और अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार को पत्र लिखे. इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर राज्य के लिए अतिरिक्त उर्वरक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. सरकार ने कहा कि किसानों को सोइल हेल्थ कार्ड के अनुसार ही उर्वरकों का उपयोग करने के लिए जागरूक किया जा रहा है. साथ ही उन्होंने बताया कि दिसंबर 2023 से अब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में 6,206 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे किसानों को राहत मिलेगी.
उर्वरक की कमी के कारण चीन का प्रतिबंध: मंत्री मीणा ने कहा कि वैश्विक हालात ने भी आपूर्ति पर असर डाला है. चीन की ओर से यूरिया निर्यात बंद करने से बड़ी कमी हुई है. उन्होंने बताया कि रूस–यूक्रेन युद्ध से उर्वरक सप्लाई पर असर पड़ा है. उन्होंने बताया कि इफको से जल्द ही 61,000 मीट्रिक टन यूरिया अतिरिक्त मिलेगा. जानकारी देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में समय पर हुई पर्याप्त वर्षा और अक्टूबर माह में दो बार बेमौसम बारिश से जमीन में नमी की उपलब्धता बढ़ी है, जिससे किसानों की ओर से अग्रिम बुवाई में तेजी आई है. इस साल 26 नवम्बर तक बीते साल की तुलना में 9 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में बुवाई की जा चुकी है.
उन्होंने बताया कि तिलहनी फसलों में 34 लाख हेक्टेयर और खाद्यान्न फसलों में 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रथम सिंचाई के साथ यूरिया की टॉप ड्रेसिंग भी की जा रही है, जिसका नतीजा है कि यूरिया की मांग में बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक लगभग 95 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुवाई हो चुकी है, जिसके अनुरूप करीब 7 लाख मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत है, जबकि 9.15 लाख मीट्रिक टन पहले ही किसानों को उपलब्ध करवा दिया गया है और निरंतर आपूर्ति जारी है.
डॉ. किरोड़ी लाल ने बताया कि विभाग की तरफ से उर्वरकों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए हर विक्रय केंद्र पर विभागीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है. किसानों को टोकन सिस्टम के जरिए उर्वरक वितरण करवाया जा रहा है. साथ ही भीड़ होने पर पंक्तिबद्ध व्यवस्था लागू की गई है. कई जिलों बांरा, झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, अलवर, भीलवाड़ा में मांग से अधिक यूरिया की उपलब्धता करवाई गई है. वहीं प्रतापगढ़ जिले के धरियावद क्षेत्र में भी 2000 मीट्रिक टन यूरिया की जल्द आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है.