किरोड़ी बोले, 'वीबी-जी राम जी' विकसित भारत के लिए जरूरी', दीया कुमारी का दावा, 'ग्रामीणों को होगी स्थाई आय'

उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी अवैध खनन के खिलाफ अभियान चल रहा है. इसका नतीजा है कि पूरे प्रदेश में अवैध खनन बंद है. कुछ जगह हल्का-फुल्का चल रहा हो, तो इसकी जीपीएस रिपोर्ट भेजें, जिससे वहां कार्रवाई कराई जा सके. उन्होंने कहा कि चौपाल में बिजली की आपूर्ति, कृषि कनेक्शन की पैंडेसी, पानी की समस्या आदि पर चर्चा की गई. चौपाल में कठूमर में कुछ गांवों में पानी की समस्या का मुद्दा आया था, लेकिन पानी की समस्या का स्थाई समाधान केवल ईआरसीपी योजना है. इस योजना का पानी अलवर के जयसमंद बांध में आएगा और वहां से गांवों में पानी पहुंचेगा. उन्होंने कहा कि ईआरसीपी योजना के लिए आवश्यक राशि केन्द्र सरकार देगी.

मीणा ने कहा कि सरकारी अधिकारी भी वीबी-जी राम जी योजना का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं. वहीं एक दिन पूर्व ही रात को पिनान में चौपाल आयोजित की गई, जिसमें जिला परिषद के सीईओ ने वीजी रामजी योजना को लेकर नए व पुराने कानून के बारे में लोगों को बताया. बाद में इस योजना पर ग्रामीणों से राय ली गई. उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष इस नई योजना को लेकर लोगों को गुमराह कर रहा है, लेकिन जनता इस योजना की हकीकत के बारे में सब जानती है.

अलवर/अजमेर: कृषि एवं अलवर जिला प्रभारी मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा का कहना है कि केन्द्र सरकार की ओर से लाई गई वीबी-जी राम जी योजना विकसित भारत के लिए जरूरी है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस योजना को लेकर विपक्ष लोगों गुमराह करने का काम कर रहा है. मिनी सचिवालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि इन दिनों पूरे प्रदेश में अवैध खनन बंद है. वहीं किशनगढ़ में डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा कि ग्रामीण रोजगार अब केवल दैनिक मजदूरी तक सीमित नहीं रहेगा. सरकार कौशल विकास और स्वरोजगार के माध्यम से ग्रामीणों को 'स्थायी आय' के साधनों से जोड़ेगी.

मेरा दम तो भाजपा में नहीं घुट रहा: जिला प्रभारी मंत्री मीणा ने कहा कि भाजपा में मेरा दम नहीं घुट रहा, लेकिन कांग्रेस में जाने वाले लोगों का यदि दम घुट रहा हो तो, इस बारे में वे ही बता सकते हैं. उन्होंने ये बात भाजपा में कुछ समय पहले शामिल हुए नेताओं की कांग्रेस में वापसी के सवाल पर कही. हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गो​विंद सिंह डोटासरा ने महेन्द्रजीत सिंह मालवीय की ओर से कहा था कि उनका भाजपा में दम घुट रहा था.

'भाजपा सरकार में सरिस्का आबाद हो रहा': प्रभारी मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि भाजपा सरकार में टाइगर रिजर्व सरिस्का आबाद हो रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान सरिस्का में केवल टाइगर आए थे, लेकिन भाजपा सरकार में बेहतर प्रयास का नतीजा है कि अब सरिस्का में बाघों का कुनबा बढ़कर 50 पहुंच गया है. उन्होंने कहा कि सरिस्का के सीटीएच मामले में यदि किसी को आपत्ति है, तो वह अपनी समस्या बता सकता है. इसके लिए गठित कमेटी इन समस्याओं को सुनकर उस पर निर्णय करेगी.

वीबी-जी राम जी पर यह बोलीं दीया कुमारी (ETV Bharat Ajmer)

केवल घोषणा के लिए योजनाएं न बनाएं-दीया कुमारी: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने सोमवार को किशनगढ़ के आरके कम्युनिटी सेंटर में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली. बैठक में जिला कलेक्टर लोक बंधु सहित विधुत जलदाय और PWD विभाग सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे. दिया कुमारी ने कहा कि आगामी बजट में केवल उन्हीं कार्यों को शामिल किया जाएगा, जो तकनीकी रूप से संभव हो. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केवल घोषणा करने के लिए योजनाएं न बनाई जाएं. ​डिप्टी सीएम ने कहा कि उनकी सरकार गरीब विरोधी नहीं, बल्कि श्रमिकों को सम्मान देने वाली सरकार है. उन्होंने अधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि योजनाओं का लाभ सीधे उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो वास्तव में काम करता है और उसका पात्र है.

जनसंवाद के दौरान डिप्टी सीएम (ETV Bharat Ajmer)

​मजदूरी से स्थायी आय तक: ​किशनगढ़ की बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री पाटन पहुंचीं, जहां उन्होंने 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण' (VB-G RAM G) कार्यक्रम के तहत एक जनसभा को संबोधित किया. यहां डिप्टी सीएम ने कहा कि ग्रामीण रोजगार अब केवल दैनिक मजदूरी तक सीमित नहीं रहेगा. सरकार कौशल विकास और स्वरोजगार के माध्यम से ग्रामीणों को 'स्थायी आय' के साधनों से जोड़ने जा रही है. ​श्रमिकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अब 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा. मिशन के तहत जल संरक्षण, सिंचाई, डेयरी, पशुपालन, वेयरहाउस निर्माण और महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी. इस दौरान केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ​ने भी जनसभा को संबोधित किया.