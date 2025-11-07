ETV Bharat / state

हाड़ौती के किसानों को 1000 करोड़ का पैकेज देंगे, गड़बड़ी करने वालों पर होगी कार्रवाई - किरोड़ी लाल मीणा

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि हाड़ौती में चुनाव के चलते फिलहाल छापेमार कार्रवाई स्थगित है, लेकिन बाद में गहन जांच की जाएगी. यहां भी काफी गड़बड़ियां चल रही है. इस संबंध में आगे छापा मार कार्रवाई करेंगे. उन्होंने कहा कि जिस तरह से पानी में रहते हुए मछली पानी पी जाती है, उसे तरह से कई अधिकारी और विभाग के कर्मचारी भी गड़बड़ कर देते हैं. इसीलिए मैं उन पर भी नजर रखता हूं. वे भी मुझ पर नजर रखते हैं कि कहीं मंत्री भी गड़बड़ झाला नहीं कर दे. इस दौरान उनके साथ ग्रामीण विकास और पंचायतराज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी भी साथ रहे.

कोटा : प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कोटा दौरे के दौरान बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि हाड़ौती (कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़) में फसलों के खराबे के लिए 1000 करोड़ रुपये का पैकेज जारी किया जाएगा. इसमें 500 करोड़ फसल बीमा और 500 करोड़ आपदा राहत के जरिए दिए जाएंगे. आपदा राहत राशि उन किसानों को भी मिलेगी, जिन्होंने बीमा नहीं करवाया है. वे अंता विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन का प्रचार करने के जाने से पहले कोटा सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की.

मंत्रियों के छापेमार कार्रवाई से कतराने के सवाल पर किरोड़ी लाल मीणा ने जवाब दिया कि मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन कभी मेरे मुंह से निकल गया होगा, टंग स्लिप हो गई होगी. साथ ही किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं ज्यादा छापे मरता हूं, लेकिन मंत्री हीरालाल नागर ने भी छापे मारे हैं. साथ ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी पहले कई बार छापे मार चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने कहा कि जल संसाधन मंत्री कन्हैया लाल चौधरी भी इस तरह के छापे कई बार मार चुके हैं.

पीएम मोदी से की वसुंधरा की तुलना : किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, वे जनता से अपील करते हैं तो जात-पात धर्म सब छोड़कर लोग उन्हें वोट करते हैं इसी तरह से राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया का असर है। जब अंता चुनाव में वसुंधरा राजे सिंधिया ने मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वहां भारतीय जनता पार्टी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा प्रत्याशी सौम्य और सरल है। ऐसे व्यक्ति को सब पसंद करते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल में जितना कार्य बारां और झालावाड़ में हुआ है। आजादी के बाद किसी भी व्यक्ति ने यह काम नहीं करवाया है। इसलिए यहां की जनता का लगाव सीधा वसुंधरा राजे सिंधिया से है।

चेतन पटेल के मामले में सीएम से करेंगे शिकायत : किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि पीपल्दा के विधायक चेतन पटेल कोलाना के धरने प्रदर्शन के मामले पर भी कहा कि चेतन पटेल का ज्ञापन एसडीएम ने नहीं लिया था. इस संबंध में उन्होंने भूख हड़ताल भी शुरू कर दिया. किसानों की समस्या के लिए वह डट गए थे, उनका कहना है कि जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो. इसमें कांग्रेस व बीजेपी नहीं देखनी चाहिए. एसडीएम की शिकायत में सीएम भजनलाल शर्मा से भी करेंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है. हाड़ौती के चारों जिलों में इस तरह की हालात हैं. सभी को मुआवजा दिलाएंगे, इसमें बारां जिले के मांगरोल में भी काफी खराब हुआ है. मांगरोल में यह कहा जा रहा है कि कोई राहत नहीं मिलेगी, जबकि राहत सब जगह पर भेज देंगे.