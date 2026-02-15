ETV Bharat / state

किरोड़ी लाल मीणा बोले- राजस्थान बजट ऐतिहासिक, 2047 तक विकसित राज्य का आधार

किरोड़ी मीणा ने कहा कि इस बजट में राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर जोर दिया गया है. साथ ही यह बजट महिलाओं, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा, रोड कनेक्टिविटी, कृषि सहित युवाओं एवं किसानों के लिए बहुआयामी बजट साबित होगा. इस बजट में राजस्थान की लोक कलाओं, संस्कृति एवं धरोहर को सहेजने का भी प्रावधान रखा गया है. कृषि मंत्री ने कहा कि इस बार का बजट कई मायनों में ऐतिहासिक बजट है और 2047 तक राजस्थान के विकसित राज्य बनने की दिशा में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा.

सवाई माधोपुर: 11 फरवरी को राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी द्वारा विधानसभा में पेश किए गए बजट को कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान के चहुंमुखी विकास वाला बजट बताया. सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि यह बजट राजस्थान के विकास के लिए चहुंमुखी बजट है.

इसे भी पढ़ें- केंद्रीय बजट पर सियासी बयानबाजी: राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया ने की बजट की सराहना, मंत्री किरोड़ी मीणा और विश्नोई ने बताया 'अच्छा'

किरोड़ी ने बजट में की गई सभी घोषणाओं को लेकर मीडिया को जानकारी दी और कहा कि इस बजट में सवाई माधोपुर को भी बहुत कुछ मिला है. उन्होंने कहा कि बजट में 75 करोड़ रुपये जड़ावता गांव में बनास नदी पर प्रोटेक्शन वॉल तैयार करने का प्रावधान किया गया है. साथ ही सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करने, 15 करोड़ की लागत से सवाई माधोपुर की सड़कों का विकास करने, 65 लाख की लागत से सुरवाल बांध के ओवरफ्लो पानी को बनास में मोड़ने के लिए डीपीआर तैयार करने सहित कई अहम सौगातें मिली हैं. जिससे सवाई माधोपुर भी विकास के पथ पर तेजी से दौड़ पाएगा. उन्होंने कहा कि शहर के लटिया नाले के विकास के लिए वे अपने विभाग से 220 करोड़ रुपये जल्द स्वीकृत करेंगे, ताकि लटिया नाले का सौंदर्यीकरण किया जा सके.

इस दौरान उन्होंने कहा कि सवाई माधोपुर शहर की आवश्यकताओं को देखते हुए उनके द्वारा जो मांगें की गई थीं उनमें से जिन मांगों की घोषणाएं अभी तक नहीं हुई हैं, उन मांगों की घोषणा भी जल्द की जाएगी, ताकि सवाई माधोपुर का भी चहुंमुखी विकास हो सके. प्रेसवार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष मान सिंह गुर्जर एवं प्रदेश मंत्री सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे.

इसे भी पढ़ें- किरोड़ी बोले, 'वीबी-जी राम जी' विकसित भारत के लिए जरूरी', दीया कुमारी का दावा, 'ग्रामीणों को होगी स्थाई आय'