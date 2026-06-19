किरोड़ी बोले, 'नकली बीज घूसखोरी में उनके शामिल होने का भ्रम फैलाया गया, FIR से पहले तथ्य लीक'

किरोड़ी बोले, 'नकली बीज घूसखोरी में उनके शामिल होने का भ्रम फैलाया गया, FIR से पहले तथ्य लीक'
प्रताप सिंह खाचरियावास ने तंज कसा है कि कैबिनेट मंत्री खुद एसीबी में जाकर कह रहे हैं कि वे दोषी हैं, तो गिरफ्तार कर लो.
Published : June 19, 2026 at 8:21 PM IST
जयपुर: नकली खाद बीज मामले में दर्ज हुई एफआईआर का मजमून पहले ही वायरल होने का आरोप लगाते हुए कैबिनेट मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीना ने सवाल खड़े किए हैं. वे शुक्रवार शाम को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) मुख्यालय पहुंचे. जहां एसीबी के डीजी से मुलाकात कर अपनी बात रखी. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, एसीबी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एफआईआर दर्ज होने से पहले ही उसका मजमून लीक हो जाए और जो तथ्य पहले वायरल हुए हैं. वो एसीबी की मूल एफआईआर में भी हैं. किरोड़ीलाल मीना ने कहा कि नकली बीज घूसकांड में एसीबी ने प्रभावी कार्रवाई की है. इसके लिए पहले ही धन्यवाद दे चुका, अब एक बार फिर धन्यवाद.
'गहलोत-डोटासरा के आरोप बेबुनियाद': वे बोले, विपक्ष के नेताओं खासकर कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत द्वारा उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए. उन्होंने कहा कि मैंने यह भी स्वीकार किया कि जो व्यक्ति उन्हें इनपुट देता था. उसने गड़बड़ी की और उसे रंगे हाथों पकड़वा दिया. घूस देने वाला भी पकड़ा गया और लेने वाला भी. लेकिन उस दौरान मीडिया में जो समाचार आया, उससे संशय फैला.
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'एक प्रभावशाली व्यक्ति पर लगाए आरोप': उन्होंने कहा, इस मामले में डॉक्टर और मंत्री का जिक्र आने का दावा कर उससे भ्रम फैलाया गया कि डॉक्टर तो खुद किरोड़ीलाल मीना ही हैं. विभाग के मंत्री भी वह ही हैं. ऐसे में वह भी इसके आरोपी हो सकते हैं. इससे जनता में भ्रम और संशय पैदा हो गया. वे बोले, अखबार को एक प्रभावशाली व्यक्ति ने बताया. जिसका नाम वे नहीं बताना चाहते.
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'दर्ज होने से पहले तथ्य लीक हुए': वे बोले, 9 जून, 2026 को दोपहर 1:30 बजे एसीबी की वेबसाइट पर एक एफआईआर अपलोड की गई. जबकि एफआईआर के तथ्य दर्ज होने से पहले ही सामने आ गए. इसमें यह पूछने आए हैं कि आपने जो एफआईआर दर्ज करवाई है. उसका मजमून पहले ही 8 जून को कैसे वायरल कर दिया गया. पूरी जांच किए बिना यह जानकारी कहां से लीक हुई और किसने इसे वायरल किया? एसीबी के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो तथ्य वायरल हुए हैं. उनका मजमून मूल एफआईआर में भी हैं.
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एसीबी के डीजी ने दिया आश्वासन: एसीबी के डीजी से मिलकर लौटने के बाद उन्होंने कहा, डीजी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी. नकली बीज रिश्वतखोरी मामले में जांच कर रहे अधिकारी यह साफ करेंगे कि एफआईआर में जिस डॉक्टर और मंत्री का जिक्र है, वह कौन है. उन्होंने यह भी कहा कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है. जिसे लेकर वे मुख्यमंत्री से मिलेंगे.
खाचरियावास ने किरोड़ी पर कसा तंज: कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के एसीबी मुख्यालय पहुंचने के मामले में तंज कसा है. वे बोले, कैबिनेट मंत्री खुद एसीबी कार्यालय जाकर कह रहे हैं कि वे दोषी हैं, तो गिरफ्तार कर लो. इससे बड़ी विडंबना और सरकार की विफलता का उदाहरण कोई नहीं हो सकता. राजस्थान में सरकार नहीं, बल्कि एक सर्कस चल रहा है. मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि आखिर उनकी ही सरकार के मंत्री किसके खिलाफ लड़ रहे हैं और किससे न्याय मांग रहे हैं. मंत्री खुद यह कह रहे हैं कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो यह भाजपा सरकार के भीतर व्याप्त गुटबाजी, अविश्वास और सत्ता संघर्ष को उजागर करता है.