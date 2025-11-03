ETV Bharat / state

एक्शन में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, आधी रात को छापेमारी से मचा हड़कंप, महवा में बन रहा था नकली घी

रविवार देर रात कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली घी बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापा मारा.

एक्शन में किरोड़ीलाल मीणा
एक्शन में किरोड़ीलाल मीणा (फोटो ईटीवी भारत दौसा)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 3, 2025 at 11:12 AM IST

दौसा : जिले के महवा कस्बे से सटी दौसा-भरतपुर सीमा पर स्थित दाऊजी मिल्क फ्रूट प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में रविवार देर रात 11 बजे बड़ी कार्रवाई हुई. प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने आधी रात को अचानक इस फैक्ट्री पर छापा मारा. मंत्री के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. सीताराम मीना और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रही. छापे के दौरान मंत्री मीणा ने फैक्ट्री के भीतर चल रही पूरी प्रक्रिया का बारीकी से निरीक्षण किया. जांच में सामने आया कि फैक्ट्री में नकली घी का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा था.

तूड़ी के ढेर में छिपाकर रखे थे केमिकल के ड्रम : इस दौरान मौके से भारी मात्रा में पाम ऑयल के ड्रम बरामद हुए, जिन्हें फैक्ट्री संचालक ने तुड़ी (पराली) के ढेर में छिपा रखा था. बताया जा रहा है कि यही पाम ऑयल नकली घी तैयार करने में इस्तेमाल किया जा रहा था. मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया से बातचीत में कहा, “यह फैक्ट्री लोगों की सेहत के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर रही है. यहां बिहार और आगरा से दूध लाया जाता है, जिसे वहां यूरिया और अन्य केमिकल्स मिलाकर तैयार किया जाता है. इस तरह का दूध और उससे बने उत्पाद आमजन के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनमें मौजूद रसायन कैंसर जैसी घातक बीमारियों का कारण बनते हैं.

17 ब्रांडेड कंपनियों के मिले पैकेट : जांच के दौरान टीम को फैक्ट्री परिसर से 17 ब्रांडेड कंपनियों के खाली पैकेट भी मिले, जिनमें नकली घी को पैक कर प्रसिद्ध ब्रांडों के नाम से बाजार में बेचा जा रहा था. यह खुलासा होने के बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों में हड़कंप मच गया. सीएमएचओ डॉ. सीताराम मीना ने बताया कि इसी फैक्ट्री पर मार्च माह में भी छापा मारा गया था और तब भी नकली घी बनाने की शिकायतें सामने आई थीं. बावजूद इसके फैक्ट्री संचालक ने दोबारा उसी गतिविधि को शुरू कर दिया, जिससे खाद्य विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं.

मौके से लैब में भेजे जाएंगे सैंपल : मंत्री मीणा ने सख्त लहजे में कहा कि इस मामले में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी. दोषियों पर एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि फैक्ट्री से जुड़े सभी दस्तावेज, मशीनें, सैंपल और पाम ऑयल के ड्रम सीज किए जाएं. वहीं सीएमएचओ सीताराम मीना ने कहा कि मौके से घी, मक्खन सहित सभी खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजे जाएंगे। साथ की फैक्ट्री के लाइसेंस की भी जांच की जाएगी.

