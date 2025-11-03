ETV Bharat / state

एक्शन में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, आधी रात को छापेमारी से मचा हड़कंप, महवा में बन रहा था नकली घी

एक्शन में किरोड़ीलाल मीणा ( फोटो ईटीवी भारत दौसा )

दौसा : जिले के महवा कस्बे से सटी दौसा-भरतपुर सीमा पर स्थित दाऊजी मिल्क फ्रूट प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में रविवार देर रात 11 बजे बड़ी कार्रवाई हुई. प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने आधी रात को अचानक इस फैक्ट्री पर छापा मारा. मंत्री के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. सीताराम मीना और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रही. छापे के दौरान मंत्री मीणा ने फैक्ट्री के भीतर चल रही पूरी प्रक्रिया का बारीकी से निरीक्षण किया. जांच में सामने आया कि फैक्ट्री में नकली घी का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा था. तूड़ी के ढेर में छिपाकर रखे थे केमिकल के ड्रम : इस दौरान मौके से भारी मात्रा में पाम ऑयल के ड्रम बरामद हुए, जिन्हें फैक्ट्री संचालक ने तुड़ी (पराली) के ढेर में छिपा रखा था. बताया जा रहा है कि यही पाम ऑयल नकली घी तैयार करने में इस्तेमाल किया जा रहा था. मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया से बातचीत में कहा, "यह फैक्ट्री लोगों की सेहत के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर रही है. यहां बिहार और आगरा से दूध लाया जाता है, जिसे वहां यूरिया और अन्य केमिकल्स मिलाकर तैयार किया जाता है. इस तरह का दूध और उससे बने उत्पाद आमजन के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनमें मौजूद रसायन कैंसर जैसी घातक बीमारियों का कारण बनते हैं.