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फोरलेन पर MRP से ज्यादा रेट पर बेच रहे थे सामान, पर्यटकों को लगा रहे थे चूना, कई दुकानदारों के काटे चालान

किरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर प्रिंट रेट से अधिक दाम वसूलने पर विभाग ने शिकंजा कसा. औचक निरीक्षण के दौरान 5 दुकानदारों के चालान काटे गए.

फोरलेन पर MRP से ज्यादा रेट पर बेच रहे थे सामान
फोरलेन पर MRP से ज्यादा रेट पर बेच रहे थे सामान (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 12:06 PM IST

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Updated : August 10, 2026 at 1:03 PM IST

3 Min Read
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बिलासपुर: किरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर सफर करने वाले लोगों से खाद्य एवं पेय पदार्थों के मनमाने दाम वसूलने वाले ढाबा और दुकानदारों पर विधिक माप विज्ञान विभाग ने शिकंजा कस दिया है. विभाग की टीम ने फोरलेन के विभिन्न हिस्सों में औचक निरीक्षण कर प्रिंट रेट से अधिक कीमत वसूलने वाले पांच दुकानदारों के चालान किए हैं. इन दुकानदारों पर कोल्ड ड्रिंक और सिगरेट सहित अन्य सामान पर निर्धारित कीमत से अधिक राशि वसूलने के आरोप में कार्रवाई की गई है.

जानकारी के अनुसार फोरलेन पर स्थित कुछ ढाबों और दुकानों पर यात्रियों से सामान की तय कीमत से अधिक पैसे वसूले जाने की शिकायतें विभाग को मिल रही थीं. शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विधिक माप विज्ञान विभाग बिलासपुर के सहायक नियंत्रक प्रवीण सिउटा के नेतृत्व में विभागीय टीम ने फोरलेन के विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण किया. विभागीय टीम ने मेहला, औहर, भगेड़ और घुमारवीं रोड क्षेत्र में स्थित ढाबों और दुकानों की जांच की. इस दौरान टीम ने दुकानों में उपलब्ध सामान के पैकेटों पर अंकित एमआरपी और ग्राहकों से वसूली जा रही कीमतों का मिलान किया. जांच के दौरान कुछ दुकानदार कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट समेत अन्य सामान पर प्रिंट रेट से अधिक कीमत वसूलते हुए पाए गए. इसके बाद विभाग ने मौके पर ही पांच दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनके चालान किए. साथ ही संबंधित दुकानदारों को नोटिस भी जारी किए गए हैं. विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी वस्तु पर पैकेट में अंकित एमआरपी से अधिक कीमत वसूलना नियमों के विपरीत है. दुकानदार किसी भी स्थिति में ग्राहकों से मनमाने दाम नहीं ले सकते.

फोरलेन पर यात्रियों से मनमानी वसूली की शिकायतें

किरतपुर-नेरचौक फोरलेन बनने के बाद इस मार्ग पर यातायात और यात्रियों की आवाजाही में काफी बढ़ोतरी हुई है. रोजाना बड़ी संख्या में लोग इस मार्ग से सफर करते हैं और रास्ते में स्थित ढाबों और दुकानों से खाने-पीने का सामान खरीदते हैं. ऐसे में कुछ दुकानदारों द्वारा यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाकर सामान के अधिक दाम वसूलने की शिकायतें सामने आती रही हैं. विशेषकर ठंडे पेय पदार्थ, पानी की बोतल और सिगरेट जैसे पैकेटबंद सामान पर प्रिंट रेट से अधिक कीमत वसूले जाने की शिकायतों को विभाग ने गंभीरता से लिया है. विभाग का कहना है कि यात्रियों या उपभोक्ताओं से अधिक कीमत वसूलना किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

शिकायत मिलने पर विभाग ने की कार्रवाई

माप तोल विभाग के सहायक नियंत्रक प्रवीण सिउटा ने बताया कि 'फोरलेन पर पर्यटकों की संख्या अधिक रहती है. विभाग समय समय पर दुकानों पर निरीक्षण करता है, लेकिन विभाग को फोरलेन पर कुछ दुकानदारों द्वारा सामान के प्रिंट रेट से अधिक कीमत वसूलने की शिकायतें मिली थीं. इसके बाद टीम ने विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण किया. जांच के दौरान पांच दुकानदार निर्धारित कीमत से अधिक राशि वसूलते पाए गए, जिस पर उनके चालान किए गए हैं और नोटिस जारी किए गए हैं. उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि सामान खरीदते समय पैकेट पर अंकित एमआरपी जरूर जांचें और दुकानदार द्वारा मांगी जा रही कीमत का मिलान करें. यदि कोई दुकानदार प्रिंट रेट से अधिक पैसे मांगता है तो उपभोक्ता इसकी शिकायत विभाग के समक्ष कर सकता है.'

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Last Updated : August 10, 2026 at 1:03 PM IST

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