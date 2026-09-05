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अब जान जोखिम में डालकर क्रॉस नहीं करना पड़ेगा फोरलेन, प्रशासन ने दिए फुट ओवरब्रिज बनाने के निर्देश

बिलासपुर के मेहला से भगेड़ तक 9 नए ओवरब्रिज बनेंगे. मंडी भराड़ी चौक पर रेन शेल्टर और शौचालय का भी निर्माण होगा.

किरतपुर-नेरचौक फोरलेन
किरतपुर-नेरचौक फोरलेन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 3:32 PM IST

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Updated : September 5, 2026 at 4:00 PM IST

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बिलासपुर: किरतपुर-नेरचौक फोरलेन बनने के बाद इस सड़क पर सफर एकदम आसान हुआ है. साथ ही फोरलेन होने के कारण गाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ गई है. अधिक रफ्तार होने के कारण लोगों को काफी चौड़े फोरलेन को पार करने में असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब रफ्तार के साथ-साथ स्थानीय ग्रामीणों की सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम होने जा रहा है. जिला प्रशासन ने दूरदर्शिता दिखाते हुए मेहला से भगेड़ के बीच पैदल यात्रियों और ग्रामीणों की सुविधा के लिए 9 नए ओवरब्रिज (फुट ओवरब्रिज) बनाने का बड़ा फैसला लिया है.

ओवरब्रिज के निर्माण के बाद स्थानीय लोगों, स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और रोजमर्रा के कामकाज के लिए फोरलेन के दूसरी ओर जाने वाले लोगों को सुरक्षित मार्ग उपलब्ध होगा. खासकर उन क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जहां फोरलेन की दूसरी तरफ बस्तियां, गांव या आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं. प्रशासन का मानना है कि फोरलेन जैसी हाई-स्पीड सड़क को सीधे पार करना बेहद खतरनाक है. कई स्थानों पर लोग पहले से ही फोरलेन को बीच से पार कर रहे हैं, जिससे किसी भी समय हादसे की आशंका बनी रहती है. ऐसे में नौ नए ओवरब्रिज बनने से लोगों की समस्या खत्म हो जाएगी. प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से इन ओवरब्रिजों के निर्माण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं.

किरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर बनेंगे 9 ओवरब्रिज (ETV Bharat)

जिला बिलासपुर में फोरलेन पर मेहला से लेकर भगेड़ तक अब नौ नए ओवरब्रिज बनाए जाएंगे. इसके लिए जिला प्रशासन ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्देश जारी कर दिए हैं. प्रशासन के निर्देशों के बाद एनएचएआई ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है और दो स्थानों पर ओवरब्रिज निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है. फोरलेन पर हादसों की संख्या बढ़ गई है. इसलिए पुलिस को चौकसी बढ़ाने और यातायात नियमों का पालन न करने वालों के चालान काटने के निर्देशि दिए हैं.-राहुल कुमार, उपायुक्त बिलासपुर

सड़क पार करने में होती है समस्या

गौर हो कि किरतपुर-नेरचौक फोरलेन के निर्माण के बाद जहां क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बेहतर हुई है और लंबी दूरी की यात्रा का समय कम हुआ है, वहीं कई स्थानों पर स्थानीय लोगों के सामने सड़क पार करने की गंभीर समस्या भी खड़ी हो गई है. गांवों, बस्तियों और आबादी वाले क्षेत्रों के बीच से गुजरने वाले फोरलेन को पार करने के लिए लोगों को कई जगह जोखिम उठाना पड़ रहा है. तेज रफ्तार वाहनों के बीच फोरलेन को पार करना किसी खतरे से कम नहीं है. इसी समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने फोरलेन के विभिन्न स्थानों का सर्वेक्षण और आकलन करवाया. प्रशासन की ओर से एनएचएआई को सौंपी गई रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि मेहला से भगेड़ तक नौ ऐसे स्थान हैं, जहां स्थानीय लोगों को फोरलेन के आर-पार जाने की आवश्यकता पड़ती है. इन स्थानों पर पर्याप्त और सुरक्षित क्रॉसिंग की व्यवस्था न होने के कारण लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर हो रहे हैं.

आपको बता दें कि किरतपुर-नेरचौक फोरलेन जिला बिलासपुर के लिए महत्वपूर्ण यातायात मार्ग है. रोजाना इस मार्ग से बड़ी संख्या में छोटे-बड़े और भारी वाहन गुजरते हैं. फोरलेन पर वाहनों की तेज गति के कारण पैदल सड़क पार करना लगातार चुनौती बना हुआ है. कई स्थानों पर स्थानीय लोगों को खेतों, बाजार, स्कूल, धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए फोरलेन को पार करना पड़ता है.

मंडी भराड़ी में बनेगा रेन शेल्टर और शौचालय

वहीं, मंडी भराड़ी चौक पर रेन शेल्टर और शौचालय निर्माण करवाया जाएगा. इसके लिए संबंधित पंचायत और एनएचएआई को आदेश जारी कर दिए हैं. इसके लिए विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है. प्रशासन का दावा है कि लोगों की लगातार आ रही मांगों को लेकर यह निर्णय लिया गया है.

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Last Updated : September 5, 2026 at 4:00 PM IST

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