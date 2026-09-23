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मंडी कलम ने इस फोरलेन की सुंदरता में लगाए चार चांद, हाईवे पर बनी टनल बता रहीं हिमाचल की संस्कृति

कहीं कुल्लू दशहरे की भव्य झलक दिखाई दे रही है, तो कहीं मंडी शिवरात्रि की सांस्कृतिक छटा नजर आती है. कहीं पराशर ऋषि की तपोस्थली को चित्रित किया गया है, तो कहीं हिमाचल के पारंपरिक खान-पान, वेशभूषा और रहन-सहन की झलक दिखाई देती है. इन चित्रों में रंग-बिरंगे फूलों के साथ हिमाचल के पशु-पक्षियों को भी स्थान दिया गया है. वहीं, राजशाही और प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को भी चित्रों के माध्यम से सामने लाने का प्रयास किया गया है.

हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ अपनी समृद्ध कला, संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक विरासत के लिए भी देश-दुनिया में जाना जाता है. प्रदेश में आने वाला हर पर्यटक यहां की वादियों को निहारने के साथ ही हिमाचल की संस्कृति को करीब से महसूस करना चाहता है. इसी सोच के साथ कीरतपुर-मनाली फोरलेन प्रोजेक्ट के तहत बनी टनलों के मुहानों को भी हिमाचली संस्कृति के रंगों से सजाया गया है. मंडी जिला में इन चित्रों को बनाने के लिए मंडी कलम का सहारा लिया गया है. टनलों के मुहानों पर बने ये चित्र महज सजावट नहीं हैं, बल्कि इनके जरिए हिमाचल की लोक संस्कृति, धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक विरासत और प्राकृतिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया गया है.

मंडी: कीरतपुर से मनाली तक का सफर अब सिर्फ पहाड़ों, नदियों और खूबसूरत वादियों के नजारों तक सीमित नहीं रहा. फोरलेन की टनलों से गुजरते हुए अब यात्रियों को हिमाचल की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के रंग भी देखने को मिल रहे हैं. टनलों के मुहानों पर बनाए गए खूबसूरत चित्रों में कहीं कुल्लू दशहरे की झलक दिखाई देती है, तो कहीं मंडी की ऐतिहासिक विरासत और पराशर ऋषि की तपोस्थली नजर आती है. एनएचएआई ने मंडी कलम के माध्यम से हिमाचल की संस्कृति को सड़क के सफर का हिस्सा बनाने का प्रयास किया है.

राजेश कुमार ने अपनी टीम के साथ तैयार किए ये चित्र

इन खूबसूरत चित्रों को मंडी कलम के कलाकार राजेश कुमार ने अपनी टीम के साथ तैयार किया है. कलाकारों ने दीवारों पर रंग भरने के साथ-साथ इस बात का भी ध्यान रखा कि चित्रों के माध्यम से हिमाचल की पहचान और उसकी कहानी पर्यटकों तक पहुंचे. एनएचएआई की यह पहल यहीं तक सीमित नहीं है. टनलों के मुहानों को हिमाचली संस्कृति से जोड़ने के बाद अब फोरलेन प्रोजेक्ट के अन्य हिस्सों में भी कुछ नया और अलग करने की योजना पर काम किया जा रहा है.

यह प्रोजेक्ट देश के महत्वपूर्ण सड़क प्रोजेक्ट्स में शामिल है और कोशिश है कि इस पर सफर करने वाले लोगों को केवल बेहतर सड़क सुविधा ही नहीं, बल्कि हिमाचल की संस्कृति से जुड़ा एक अलग अनुभव भी मिले.-वरुण चारी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनएचएआई

दरअसल, कीरतपुर-मनाली फोरलेन ने पहाड़ी सफर को काफी आसान और सुविधाजनक बनाया है. लंबे सफर के दौरान यात्रियों को जहां एक ओर पहाड़ों की खूबसूरती देखने को मिलती है, वहीं अब टनलों के मुहानों पर बने ये चित्र उन्हें हिमाचल की संस्कृति से भी रूबरू करवा रहे हैं. यानी फोरलेन पर सफर अब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का माध्यम नहीं, बल्कि हिमाचल की कला, संस्कृति और विरासत को करीब से जानने का एक नया अनुभव भी बन रहा है. हिमाचल की संस्कृति को तस्वीरों में उतारकर फोरलेन की टनलों तक पहुंचाने की यह पहल निश्चित तौर पर सफर को एक अलग पहचान दे रही है. आने वाले समय में अगर फोरलेन के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह स्थानीय कला और संस्कृति को जगह मिलती है, तो यह पर्यटकों के लिए हिमाचल को जानने का एक नया माध्यम बन सकता है.

मंडी कलम के बन रहे खूबसूरत चित्र (ETV Bharat)

क्या है मंडी कलम

मंडी कलम या मंडी चित्रशैली, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी चित्रकला की एक प्रमुख और विशिष्ट उप-शैली है. इसका विकास मंडी रियासत (वर्तमान मंडी जिला) के राजाओं के संरक्षण में 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुआ था. मंडी कलम में लोक कला का मजबूत प्रभाव देखने को मिलता है. इसमें रेखाएं मोटी और बोल्ड होती हैं. इसमें गहरे और चटक रंगों का इस्तेमाल होता है. मंडी को 'छोटी काशी' कहा जाता है, इसलिए यहां शिव-पार्वती, बाबा भूतनाथ, और महाकाली के चित्रों की प्रधानता रही. इसके अलावा भगवत पुराण, रामायण, और कृष्ण-लीला पर आधारित चित्र भी बनाए गए.

पेटिंग्स मोह रही पर्यटकों का मन (ETV Bharat)

कीरतपुर मनाली फोरलेन का लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूरा होने से अब मनाली से चंडीगढ़ तक का सफर सुखद हो गया है. अब कई घंटों का सफर कुछ घंटों का ही रह गया है और पर्यटकों की पहुंच भी मंडी मनाली तक आसान हुई है. प्राकृतिक नजारों के बीच टनल पर बनी पेटिंग्स सफर को यादगार बनाती हैं.

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