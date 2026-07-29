किरण सिंहदेव की कार का एक्सीडेंट, बागेश्वर धाम से वापस लौटते वक्त हादसा, झांसी मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी, सीएम ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना
बागेश्वर धाम से लौटते वक्त बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंहदेव की कार दुर्घटना का शिकार हो गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 29, 2026 at 7:16 PM IST|
Updated : July 29, 2026 at 7:28 PM IST
जगदलपुर : छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण सिंहदेव की कार उत्तर प्रदेश के ललितपुर में सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई. हादसा उस समय हुआ जब वे परिवार के साथ बागेश्वर धाम से दर्शन कर लौट रहे थे. दुर्घटना में उनकी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. उन्हें इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.
बागेश्वर धाम से लौट रहे थे सिंहदेव
जानकारी के मुताबिक किरण सिंहदेव अपने परिवार के साथ बागेश्वर धाम से लौट रहे थे. इसी दौरान ललितपुर के पास एक अन्य वाहन ने उनकी इनोवा कार को कट मार दिया. अचानक संतुलन बिगड़ने से कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई. टक्कर इतनी तेज थी कि वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से उन्हें तत्काल झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया.
सीएम साय ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं जगदलपुर विधायक किरण सिंहदेव के सड़क दुर्घटना में घायल होने की सूचना पर दुःख व्यक्त करते हुए उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है. मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की एवं संबधित प्रदेश के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर बेहतर इलाज के निर्देश उच्चाधिकारियों को दिए हैं. उन्होंने माँ दंतेश्वरी से प्रार्थना की कि वे उन्हें शीघ्र स्वस्थ कर पुनः जनसेवा में सक्रिय होने का आशीर्वाद प्रदान करें.
झांसी मेडिकल कॉलेज में चल रहा उपचार
किरण सिंहदेव की कमर में चोट आई है. जबकि उनके साथ मौजूद पीएसओ और स्टाफ सुरक्षित हैं. परिवार के अन्य सदस्य पीछे चल रही दूसरी गाड़ी में सवार थे और वे भी सुरक्षित बताए जा रहे हैं. फिलहाल झांसी मेडिकल कॉलेज में उनका उपचार जारी है.फिलहाल किरण सिंहदेव की हालत के बारे में डॉक्टरों ने अपडेट जारी नहीं किया है.
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