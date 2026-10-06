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बस्तर में बाढ़ संकट: विशेष राहत पैकेज और दीर्घकालिक बाढ़ प्रबंधन की मांग, किरण सिंह देव ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री को लिखा पत्र

रायपुर: छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल बस्तर संभाग में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है. विशेष रूप से जगदलपुर और इंद्रावती नदी के तटीय इलाकों में ओडिशा स्थित खातीगुड़ा बांध (इंद्रावती जलाशय) से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद हालात विकराल हो गए हैं. अग्रिम चेतावनी और बेहतर अंतर-राज्यीय समन्वय के अभाव में इंद्रावती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंच गया, जिसके चलते सैकड़ों गांव और शहर के कई वार्ड जलमग्न हो गए. बड़ी मात्रा में खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचा है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

बाढ़ से तबाह हुई खरीफ फसलों के लिए प्रति एकड़ के आधार पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मद से विशेष राहत राशि तत्काल स्वीकृत करने की मांग की गई है, ताकि किसानों को उनकी फसल क्षति की भरपाई में मदद मिल सके और वे आगामी कृषि गतिविधियों को जारी रख सकें.

किरण देव ने केंद्र सरकार से बाढ़ प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता और पुनर्वास उपलब्ध कराने की मांग की है. इसके तहत कृषि, आवास, आजीविका, मवेशियों और छोटे कारोबारियों को हुए नुकसान की भरपाई पर विशेष जोर दिया गया है.

बाढ़ की इस गंभीर स्थिति, अंतर-राज्यीय जल विनियमन की कमियों और जोरा नाला से जुड़ी भौगोलिक एवं जल प्रबंधन संबंधी समस्याओं को देखते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं जगदलपुर विधायक किरण देव ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष सी.आर. पाटिल को पत्र लिखा है. पत्र के माध्यम से उन्होंने बाढ़ प्रभावितों के लिए तत्काल विशेष राहत पैकेज जारी करने के साथ-साथ भविष्य में बस्तर को ऐसी आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए दीर्घकालिक और वैज्ञानिक बाढ़ प्रबंधन व्यवस्था विकसित करने की मांग की है.

बाढ़ में जिन परिवारों के कच्चे या पक्के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तत्काल नए मकान उपलब्ध कराने की मांग की गई है. इसके साथ ही प्रभावित परिवारों को जीवन-यापन और आजीविका दोबारा शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देने की बात भी पत्र में कही गई है.

मवेशियों और छोटे कारोबारियों को मुआवजा

बाढ़ में मवेशियों के बह जाने और छोटे व्यापारियों एवं दुकानदारों को हुए आर्थिक नुकसान का त्वरित सर्वेक्षण और आकलन कराया जाए. इसके बाद पात्र प्रभावितों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे उनके खातों में मुआवजा राशि हस्तांतरित करने की मांग की गई है.

जोरा नाला के लिए नया विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन और आधुनिक नियंत्रण संरचना

बस्तर में बाढ़ प्रबंधन के लिहाज से इंद्रावती नदी और जोरा नाला का संगम क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. पत्र में इस क्षेत्र के जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा और आधुनिक तकनीक आधारित समाधान विकसित करने की मांग की गई है.

आधुनिक जल-विज्ञान अध्ययन के आधार पर नया विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन

जोरा नाला में हो रहे अनियंत्रित कटाव और जल विचलन को रोकने के लिए आधुनिक जल-विज्ञान अध्ययन कराया जाए. इसके आधार पर नया एवं संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर आवश्यक निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ मंजूरी देने की मांग की गई है.

स्वचालित द्वारयुक्त नियंत्रण संरचना

जोरा नाला पर आधुनिक द्वारयुक्त नियंत्रण संरचना का निर्माण प्रस्तावित किया गया है. इसके जरिए मानसून के दौरान अतिरिक्त पानी के प्रवाह को वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रित और विभाजित किया जा सकेगा, जिससे बस्तर के आबादी वाले क्षेत्रों पर बाढ़ के सीधे दबाव को कम करने में मदद मिलेगी.

स्थायी समाधान के लिए बाढ़ प्रबंधन योजना

पत्र में केवल तत्काल राहत तक सीमित रहने के बजाय बस्तर के लिए एक व्यापक और दीर्घकालिक बाढ़ प्रबंधन योजना तैयार करने की मांग की गई है. इसमें जलग्रहण क्षेत्र के विकास से लेकर नदी की क्षमता बढ़ाने और शहरी जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने तक कई उपाय शामिल हैं.

जलग्रहण क्षेत्र का वैज्ञानिक विकास

इंद्रावती और उसकी सहायक नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, मृदा संरक्षण और समोच्च नालियां बनाने की मांग की गई है. इसका उद्देश्य बारिश के पानी के तेज बहाव को नियंत्रित करने के साथ-साथ मिट्टी के कटाव और नदी में गाद पहुंचने की प्रक्रिया को कम करना है.

इंद्रावती नदी की गाद सफाई

पत्र में केंद्रीय जल आयोग के तकनीकी मार्गदर्शन में इंद्रावती नदी के तल में वर्षों से जमा गाद को हटाने के लिए वैज्ञानिक नदी तल सफाई एवं गाद निकासी परियोजना मंजूर करने की मांग की गई है. इससे नदी की जलधारण क्षमता बढ़ाने और बाढ़ के प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है.

जगदलपुर में आधुनिक शहरी जल निकासी व्यवस्था

जगदलपुर शहर के लिए अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के तहत एकीकृत वर्षा जल निकासी व्यवस्था विकसित करने की मांग की गई है. इसके साथ ही नदी के संवेदनशील तटवर्ती क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार मजबूत मार्गदर्शक तटबंध और सुरक्षा तटबंध का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के पानी के प्रवेश को नियंत्रित किया जा सके.

वास्तविक समय पर अंतर-राज्यीय पूर्व चेतावनी तंत्र की मांग

बस्तर में भविष्य में अचानक आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए पत्र में एक प्रभावी वास्तविक समय अंतर-राज्यीय पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया है.

ओडिशा स्थित खातीगुड़ा बांध से छोड़े जाने वाले पानी की जानकारी और वास्तविक समय के दूरमापी आंकड़े छत्तीसगढ़ प्रशासन के साथ तत्काल साझा करने के लिए केंद्रीय जल आयोग को नोडल एजेंसी बनाए जाने की मांग की गई है. इस व्यवस्था से बांध से पानी छोड़े जाने की जानकारी समय रहते छत्तीसगढ़ प्रशासन तक पहुंच सकेगी और निचले इलाकों में आवश्यक राहत एवं बचाव कार्य पहले से शुरू किए जा सकेंगे.

24 से 48 घंटे पहले चेतावनी देने वाली प्रणाली

इंद्रावती बेसिन में सेंसर आधारित स्वचालित पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने की मांग की गई है. इसका उद्देश्य जलस्तर और जल प्रवाह में होने वाले बदलाव की तत्काल निगरानी करना और संभावित बाढ़ की स्थिति में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को 24 से 48 घंटे पहले चेतावनी उपलब्ध कराना है, ताकि जरूरत पड़ने पर समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके.

बस्तर के लिए केंद्रीय टीम भेजने की मांग

बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए किरण देव ने केंद्र सरकार से अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम को तत्काल बस्तर भेजकर प्रभावित क्षेत्रों का भौतिक सत्यापन कराने की मांग की है. टीम द्वारा जमीनी स्तर पर फसल, मकान, मवेशी, व्यापार और बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान का आकलन किया जा सकता है.

विशेष बस्तर बाढ़ राहत एवं पुनरुद्धार पैकेज की मांग

किरण देव ने केंद्र सरकार से ‘विशेष बस्तर बाढ़ राहत, जोरा नाला विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं पुनरुद्धार पैकेज’ को अविलंब मंजूरी देने की मांग की है. इसमें तत्काल राहत एवं मुआवजे के साथ-साथ जोरा नाला के लिए आधुनिक जल नियंत्रण व्यवस्था, जलग्रहण क्षेत्र विकास, इंद्रावती की गाद सफाई, शहरी जल निकासी और वास्तविक समय पर पूर्व चेतावनी तंत्र जैसे दीर्घकालिक उपायों को शामिल करने की मांग की गई है.

बस्तर की बड़ी आबादी, विशेषकर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर बाढ़ का व्यापक असर पड़ा है. ऐसे में तत्काल राहत के साथ भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए स्थायी और वैज्ञानिक बाढ़ प्रबंधन व्यवस्था विकसित करना जरूरी है.

इसी उद्देश्य से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं जगदलपुर विधायक किरण देव ने केंद्र से तत्काल विशेष राहत पैकेज, केंद्रीय टीम के भौतिक सत्यापन और दीर्घकालिक बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं को मंजूरी देने की मांग की है.