बालोद के नए SP किरण चव्हाण ने संभाला प्रभार, पदभार लेते ही ली अफसरों की क्लास
किरण चव्हाण नक्सल ऑपरेशन और ड्रग्स के खिलाफ उत्कृष्ट पुलिसिंग के लिए राष्ट्रीय 'FICCI अवार्ड' से सम्मानित हो चुके हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 16, 2026 at 5:10 PM IST
बालोद: नवपदस्थ एसपी किरण चव्हाण ने बालोद जिला पुलिस कार्यालय पहुंचकर पदभार संभाला. निवर्तमान पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल ने उन्हें जिले का चार्ज सौंपा.
पदभार संभालते ही नए पुलिस कप्तान पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आए. उन्होंने तत्काल जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना-चौकी प्रभारियों और शाखा प्रमुखों की बैठक बुलाई और सुरक्षा व्यवस्था का फीडबैक लिया।
अपराधों पर लगाम और बुनियादी पुलिसिंग प्राथमिकता
पहली बैठक में बालोद एसपी किरण चव्हाण ने सभी पुलिस अधिकारियों से वन-टू-वन परिचय लिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि बुनियादी पुलिसिंग को मजबूत करना, लंबित मामलों का त्वरित निपटारा और आम जनता के साथ बेहतर समन्वय उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है.
एसपी ने साफ लहजे में कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जनता के प्रति पुलिस का व्यवहार सहयोगात्मक होना चाहिए.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कर चुके हैं सम्मानित
किरण चव्हाण को सुकमा में नक्सल विरोधी अभियानों को सफलतापूर्वक लीड करने, अंदरूनी क्षेत्रों में जनसहभागिता बढ़ाने और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए जाना जाता है. उनके इसी उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड के लिए साल 2024 में देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति द्वारा उन्हें राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित 'FICCI Best Performing Officer' अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है.
इंजीनियरिंग छोड़कर चुनी खाकी, सुकमा में रहे सफल
2018 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी किरण चव्हाण मूल रूप से महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के रहने वाले हैं. मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा उत्तीर्ण की. छत्तीसगढ़ कैडर मिलने के बाद उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में बिलासपुर में सेवाएं दीं.
बिलासपुर के बाद वे जगदलपुर के नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) और सुकमा जैसे धुर नक्सल प्रभावित संवेदनशील जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नक्सल ऑपरेशन) और पुलिस अधीक्षक (SP) के रूप में अपनी धाक जमा चुके हैं.
पुलिस महकमे ने किया नए एसपी का स्वागत
नए एसपी के आगमन पर बालोद पुलिस परिवार ने उनका भव्य स्वागत किया और उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी.