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"भूपेंद्र हुड्डा का टाइम ओवर", किरण चौधरी बोली - "कांग्रेस घर बैठकर कर रही अपना नाश"

रोहतक : पूर्व राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता किरण चौधरी ने विधानसभा में कांग्रेस के हंगामे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर निशाना साधा. किरण चौधरी ने कहा कि हुड्डा चाहे काले कपड़े पहनें या किसी दूसरे रंग के, अब उनका समय जा चुका है. कांग्रेस के पास जनता से जुड़े कोई मुद्दे नहीं हैं और कांग्रेस घर बैठकर अपना ही नाश कर रही है. किरण चौधरी यही नहीं रुकी, उन्होंने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कटाक्ष किया. किरण चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे समय में दीपेंद्र हुड्डा फोन कर हमें हराने की बात करते थे, लेकिन उनके सज्जन सिंह पर दिए गए बयान से साफ हो गया है कि वो पार्टी विरोधी हैं. उन्होंने कहा कि केवल हरियाणा के नेता नहीं बल्कि पंजाब के कांग्रेस नेता भी दीपेंद्र हुड्डा के बयान से नाराज हैं.

"दीपेंद्र हुड्डा के बयान को लेकर नाराज़गी": किरण चौधरी ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के सज्जन सिंह को लेकर दिए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा के बयान का विरोध कांग्रेस के नेताओं ने ही शुरू कर दिया है. पंजाब के लोगों में भी इस बयान को लेकर नाराजगी है. किरण चौधरी ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी कांग्रेस की ओर से पंजाबियों के खिलाफ अनर्गल बयान दिए जाते रहे हैं.

"कांग्रेस घर बैठकर कर रही अपना नाश" (ETV Bharat)

"नेतृत्व पर सवाल उठना स्वाभाविक है": भिवानी में कांग्रेस प्रभारी के सामने हुई मारपीट को लेकर भी किरण चौधरी ने कांग्रेस पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि यही कांग्रेस का हाल है. उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर समझौते करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के साथ हाथ मिलाना कांग्रेस नेताओं का स्वभाव बन चुका है. किरण चौधरी ने इशारों-इशारों में भूपेंद्र हुड्डा पर भी गंभीर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कुछ नेता भाजपा के साथ समझौता करते हैं, ताकि उनके केस ठीक रहें. उन्होंने कहा कि जिनके नेतृत्व में कांग्रेस लगातार तीन बार चुनाव हार चुकी है, उनके नेतृत्व पर सवाल उठना स्वाभाविक है. राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के नौ विधायकों की क्रॉस वोटिंग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यही कांग्रेस का हाल है. अगर सभी नेताओं को साथ लेकर चला जाता तो कांग्रेस आज ज्यादा मजबूत होती.