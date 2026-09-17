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सत्य निकेतन पीजी हादसा: किरण बेदी ने की पक्षकार बनाने की मांग, केंद्र सरकार ने किया विरोध

हाईकोर्ट ने कहा कि किरण बेदी देश की एक जिम्मेदार नागरिक हैं और उनके पास काफी अनुभव है. यह व्यापक जनहित का मामला है. पढ़ें..

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 17, 2026 at 5:45 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सत्य निकेतन हादसे के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में पूर्व आईपीएस अधिकारी और पुड्डूचेरी की पूर्व उप-राज्यपाल किरण बेदी को पक्षकार बनाने की मांग वाली याचिका का विरोध किया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस घटना से जुड़े मुद्दों पर विचार करते समय किरण बेदी का एक प्रशासक के तौर पर अनुभव काम आ सकता है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि किरण बेदी देश की एक जिम्मेदार नागरिक हैं और उनके पास काफी अनुभव है. यह व्यापक जनहित का मामला है. हम हमेशा उनके लंबे अनुभव का लाभ उठा सकते हैं. कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वे इस मामले को टकराव के नजरिए से न देखें. इसपर केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने किरण बेदी की याचिका का हवाला देते हुए कहा कि वे पहले ही इस मामले में पूर्वाग्रह से ग्रस्त थीं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में जवाब दाखिल करेगी. इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

बता दें कि, दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 सितंबर को दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिया था कि वो दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक बिल्डिंग के गिरने के मामले की उच्च-स्तरीय जांच करें. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार क निर्देश दिया था कि वो इस हादसे में फंसे छात्रों को बचाने के काम में तेजी लाए. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि राज्य सरकार इस मामले की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती.

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