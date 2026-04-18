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इंदिरा आवास के 79 लाख गबन करने वाला कियोस्क संचालक गिरफ्तार, गरीबों के पैसे अपने खाते में किए ट्रांसफर

आरोपी कियोस्क संचालक पर बीपीएल वर्ग के पीएम आवास के हितग्राहियों के पैसों को गबन करने का आरोप है.

INDIRA AWAS KORBA
कोरबा इंदिरा आवास में गबन (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 18, 2026 at 7:10 AM IST

4 Min Read
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कोरबा: राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर ने 16 अप्रैल को रूमगरा निवासी एक कियोस्क संचालक गौरव शुक्ला(47 वर्ष) को गिरफ्तार किया है. जिस पर बीपीएल वर्ग के पीएम आवास के हितग्राहियों के पैसों को गबन करने का आरोप है. आरोपी चालाकी से कम जागरूक ग्रामीणों के इंदिरा आवास(अब पीएम आवास) की राशि को अपने खाते में हस्तांतरित करवा लेता था. एक-एक कर उसने 79 लाख रुपए गबन किए हैं.

2010-11 में आबंटित पैसों को शातिर तरीके से 2017 में हासिल किया

ईओडब्ल्यू से मिली जानकारी के अनुसार गरीबों के आवास के लिए शासन से मिलने वाली इंदिरा आवास योजना की राशि कोरबा जिले के विभिन्न ग्रामों के लिए किश्तों में आई थीं. उसी राशि को वर्ष 2017 में अपने खाते में स्थानांतरित कर गबन किया गया है. कोरबा के दुर्गम ग्रामीण अंचलों के भोले-भाले लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करते हुए उसका नाजायज फायदा उठाकर ठग ने उनके हक के ₹79 लाख रुपये का गबन किया था. काफी छानबीन और 9 साल बाद EOW-ACB ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

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आरोपी कियोस्क संचालक (ETV Bharat Chhattisgarh)

इन तथ्यों के आधार पर गड़बड़ी का हुआ खुलासा

जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी गौरव शुक्ला बैंक ऑफ इंडिया, शाखा कोरबा में कियोस्क संचालक के रूप में काम करता था, जिसने इंदिरा आवास योजना अंतर्गत प्राप्त सहायता राशि के हितग्राहियों के निष्क्रिय खातों को सक्रिय कराया. इसके लिए बैंक कर्मचारियों की स्टाफ आईडी का दुरुपयोग कर खातों को सक्रिय कराया. इसके बाद हितग्राहियों के आधार कार्ड को स्वयं, अपने पिता, माता, पत्नी और पुत्र के आधार नंबरों से सीड किया. इस प्रकार AEPS (Aadhaar Enabled Payment System) के माध्यम से आरोपी के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से हितग्राहियों की राशि सीधे आरोपी के खातों में स्थानांतरित होती रही.

सॉफ्टवेयर की खामियों का फायदा उठाया

आरोपी ने वर्ष 2017 में Finacle सॉफ्टवेयर सिस्टम की कुछ खामियों का फायदा उठाया. जिसके जरिए बिना आधार लिंकिंग सत्यापन के ट्रांजेक्शन किया जा सकता था. सॉफ्टवेयर में ऑटो लॉगआउट का फीचर भी मौजूद नहीं था. इन खामियों के साथ लंबे समय से बैंक में बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट का कार्य करने के कारण गौरव शुक्ला ने बैंक कर्मियों के सिस्टम का गलत तरीके से उपयोग किया.उनकी अनुपस्थिति या अन्य कार्य का हवाला देते हुए, लंबे समय से बंद पड़े डॉर्मेंट खातों को सक्रिय किया और इन्हीं खातों में अपने व अपने रिश्तेदारों का आधार लिंक कर पैसे अपने खाते में स्थानांतरित कर लिया.

10 यूजर आईडी का किया गया इस्तेमाल

EOW ने विवेचना में यह भी पाया है कि आधार सीडिंग का कार्य कुल 10 स्टाफ यूजर आईडी के माध्यम से किया गया था. जिसमें 620 प्रविष्टियां की गई हैं. इनमें से अधिकांश प्रविष्टियां बिना भौतिक आधार के सत्यापन के दर्ज की गईं थी. कुछ प्रविष्टियाँ Finacle System और Kiosk Operator ID से भी की गई हैं. इस संबंध में आगे की विवेचना जारी है. उम्मीद है कि और भी खुलासे हो सकते हैं.

ईओडब्ल्यू की टीम ने इन साक्ष्यों के आधार पर आरोपी कियोस्क संचालक को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद कोरबा के न्यायालय ने ईओडब्ल्यू को आरोपी की 21 अप्रैल तक की रिमांड सौंप दी है. आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 421, 409, 120(B) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7(सी), 13(1)(ए) के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है.

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