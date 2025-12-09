ETV Bharat / state

बढ़ती सर्दी ने बढ़ाई श्रीगंगानगर के किन्नू की मांग और मिठास, 3.10 लाख मीट्रिक टन उत्पादन की आस

जिले में 16 हजार हेक्टेयर में किन्नू उत्पादन हो रहा है. इस बार किन्नू की पैदावार ऐतिहासिक होने जा रही है.

tree laden with Kinnow oranges
किन्नू से लदा पेड़ (ETV Bharat Sri Ganganagar)
श्रीगंगानगर: उत्तर भारत में अलग पहचान बना चुका गंगानगरी किन्नू इस बार न सिर्फ रिकॉर्ड उत्पादन की ओर बढ़ रहा है, बल्कि देशी–विदेशी बाजारों में इसकी मांग तेजी से बढ़ी है. करीब 3.10 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के अनुमान के साथ यह सीजन किसान, व्यापारी और निर्यातकों के लिए अहम होने जा रहा है. ठंड बढ़ते ही किन्नू की मिठास और चमक नई ऊंचाइयां छूएगा.

उद्यान विभाग की उप-निदेशक प्रीति गर्ग ने बताया कि श्रीगंगानगर की मिट्टी, जलवायु और सिंचाई व्यवस्था किन्नू को खास बनाती है. कुछ क्षेत्रों में फल झड़ने जैसी चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन वैज्ञानिक तरीकों से इन्हें काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है. श्रीगंगानगर का किन्नू सिर्फ फल नहीं, यहां के किसानों की मेहनत, धैर्य और उम्मीदों का प्रतीक है. ठंड जैसे-जैसे बढ़ रही है, किन्नू की मिठास और बाजार की मांग दोनों नई ऊंचाइयां छूने को तैयार हैं. इस सीजन में गंगानगरी किन्नू फिर दुनिया को अपनी मिठास देने को तैयार है.

किन्नू की मांग और मिठास बढ़ी (ETV Bharat Sri Ganganagar)

पढ़ें:देशभर में पहचान बना रही गंगानगरी गाजर, देसी जुगाड़ से होती है गाजर धुलाई, किसानों ने सरकार से मांगी मदद

गर्ग के अनुसार, जिले में 16 हजार हेक्टेयर में किन्नू उत्पादन हो रहा है. इस बार किन्नू की पैदावार ऐतिहासिक होने जा रही है. उद्यान विभाग ने करीब 3.10 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का अनुमान जताया है, जो बीते साल से लगभग 20% ज्यादा है. यही वजह है कि विदेशी बाजार में भी श्रीगंगानगर के किन्नू की मांग बढ़ी है. पड़ोसी मुल्क नेपाल, भूटान और बांग्लादेश इसकी मिठास का जलवा पहले ही देख चुका है.

विशेषज्ञ कहते हैं कि हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के हजारों हेक्टेयर में फैले बागानों में आजकल किन्नू से लदे पेड़ नजर आते हैं. जितनी ज्यादा ठंड, उतनी ज्यादा मिठास. इस साल पारे में आई गिरावट ने किन्नू का स्वाद बढ़ा दिया. रंग, आकार और रस, सब कुछ बेहद उम्दा. किसान संतोष कुमार ने बताया कि इस साल जनवरी की सप्लाई के सौदे तो पहले ही 30–35 रुपए किलो तक हो चुके हैं. उत्पादन अच्छा है. दाम भी बढ़िया मिल रहे हैं. श्रीगंगानगर के किसान राजकुमार ने कहा कि विदेश में भी श्रीगंगानगर के किन्नू ने पहचान बनाई है. किन्नू की फसल की इनकम 1 एकड़ में 5 लाख रुपए होती है. 200 या 250 क्विंटल प्रति एकड़ किन्नू होते है. इधर, रीको क्षेत्र के वैक्सिंग और ग्रेडिंग प्लांट किन्नू उद्योग को नई ताकत दे रहे हैं. यही प्लांट किन्नू को चमकदार लुक, बेहतर पैकिंग और सुरक्षित सफर की ताकत देते हैं. यहां से तैयार किन्नू सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजार जाता है.

बीते साल से 20 फीसदी उत्पादन ज्यादा
