किन्नर कैलाश यात्रा पर जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, क्या करें और क्या नहीं, पढ़ें गाइडलाइन
किन्नर कैलाश यात्रा के लिए प्रशासन ने सख्त नियम लागू किए हैं. जानें किन बातों का रखें ध्यान.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 5:19 PM IST
किन्नौर: किन्नर कैलाश यात्रा सुचारू और सुरक्षित रूप से आगे बढ़ रही है. भगवान शिव के दर्शन के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु किन्नौर कैलाश यात्रा पर जाते हैं. यात्रा पर जाने से पहले श्रद्धालुओं को मेडिकल ऑफिसर की ओर से जारी फिटनेस प्रमाण पत्र को जमा करवाना पड़ रहा है. इसके बाद ही श्रद्धालुओं को आगे जाने दिया जा रहा है. 30 जुलाई को ये यात्रा शुरू हुई थी और 10 अगस्त तक चलेगी.
किन्नौर जिला उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा ने कहा कि, स्थानीय प्रशासन, वन विभाग और स्थानीय समितियों के संयुक्त प्रयासों से आयोजित इस यात्रा में अब तक 1500 से अधिक श्रद्धालु अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं. स्थानीय प्रशासन, वन विभाग और स्थानीय समितियों के संयुक्त प्रयासों से यात्रा जारी है. यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं को प्रशासन ने सलाह भी दी है. सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया किया है :-
क्या करें (Do’s)
- यात्रा शुरू करने से पहले, अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से पूरा करें और अपने साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र साथ रखें.
- एक वैध मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र साथ रखें और निर्धारित स्वास्थ्य जांच से गुजरें। केवल तभी यात्रा करें जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हों.
- हमेशा ग्रुप्स में यात्रा करें और स्थानीय गाइडों या प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें.
- ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, धीरे-धीरे चढ़ें और यदि आपको सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना या कोई असुविधा महसूस होती है तो तुरंत आराम करें.
- अपने साथ गर्म कपड़े, रेनकोट, छतरी, मजबूत ट्रेकिंग जूते, टॉर्च, पानी की बोतल, आवश्यक दवाएं और ट्रेकिंग स्टिक रखें.
- केवल प्रशासन द्वारा निर्दिष्ट और चिह्नित यात्रा मार्ग का उपयोग करें.
- किसी भी स्वास्थ्य समस्या या आपात स्थिति के मामले में, तुरंत निकटतम चिकित्सा शिविर, सहायता केंद्र या प्रशासनिक अधिकारी से संपर्क करें.
- यात्रा मार्ग, शिविर स्थलों और धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखें और पर्यावरण की रक्षा में सहयोग करें.
- दुर्लभ जड़ी-बूटियों, पौधों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में योगदान दें.
- धार्मिक आस्था, भक्ति और आध्यात्मिक भावना के साथ यात्रा पूरी करें.
- पर्याप्त पानी पीएं और अपने शरीर को उच्च ऊंचाई वाले वातावरण के अनुकूल होने दें.
- मौसम विज्ञान विभाग और प्रशासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करें.
- कोई भी दान या चढ़ावा केवल अधिकृत दान पेटियों में ही अर्पित करें.
- अपना पहचान पत्र और आवश्यक दस्तावेज हर समय अपने पास रखें.
क्या न करें (Don’ts)
- रात के समय यात्रा या ट्रेकिंग न करें.
- पंजीकरण और स्वास्थ्य जांच के बिना यात्रा शुरू न करें.
- खुद को अपने साथियों या ग्रुप्स से अलग न करें.
- यदि आप अत्यधिक थके हुए हैं या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो चढ़ाई के लिए खुद पर दबाव न डालें.
- फिसलन वाले या अनुपयुक्त जूते पहनकर यात्रा न करें.
- किसी भी शॉर्टकट मार्ग का उपयोग न करें.
- प्लास्टिक की बोतलें, रैपर, भोजन का कचरा या कोई अन्य कचरा न फेंकें। कचरे का निपटान केवल निर्धारित कूड़ेदानों में ही करें.
- खुले क्षेत्रों में शौच न करें और पर्यावरण को दूषित न करें.
- दुर्लभ जड़ी-बूटियों, पौधों या वन्यजीवों को नुकसान न पहुंचाएं.
- किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों, शराब, तंबाकू या नशीले पदार्थों का सेवन न करें.
- तेज संगीत बजाना, ध्वनि प्रदूषण फैलाना या अनुचित व्यवहार करना सख्त मना है.
- धार्मिक स्थलों, पवित्र चट्टानों या शिवलिंग की पवित्रता को कोई नुकसान न पहुंचाएं.
- जंगल के क्षेत्रों में आग न जलाएं और धूम्रपान से बचें.
- प्रशासन, पुलिस, वन विभाग या अन्य अधिकृत अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना न करें.
- यात्रा को मनोरंजन या साहसिक प्रदर्शन का साधन न समझें, अपनी सुरक्षा और सह-तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें.
रोजाना 300 से ज्यादा श्रद्धालु कर रहे यात्रा
किन्नौर जिला उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा ने कहा कि 'सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम होने के कारण अब रोजाना 300 से ज्यादा लोग इस यात्रा पर निकल रहे हैं. शुरुआत के एक-दो दिनों में जहां प्रतिदिन 150 से 200 लोग जा रहे थे. वहीं, ताजा आंकड़ों के अनुसार अब रोजाना 300 से अधिक श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पंजीकरण की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है. यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए प्राथमिक मेडिकल जांच अनिवार्य किया गया है, इसके बिना किसी भी यात्री को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है.'
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