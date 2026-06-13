1 जुलाई से शुरू होगी किन्नर कैलाश यात्रा, एक दिन में सिर्फ इतने श्रद्धालुओं को मिलेगी अनुमति, जानें कैसे होगा रजिस्ट्रेशन?
किन्नर कैलाश यात्रा बेहद कठिन मानी जाती है. ऊंचाई अधिक होने के कारण यहां ऑक्सीजन की कमी और मौसम की चुनौती रहती है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 1:34 PM IST
किन्नौर: हिमाचल प्रदेश की सबसे कठिन और धार्मिक महत्व वाली किन्नर कैलाश यात्रा को लेकर इंतजार खत्म हो गया है. समुद्र तल से करीब 19 हजार फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव के पवित्र धाम के दर्शन के लिए इस साल यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी. प्रशासन ने यात्रा की तारीख के साथ श्रद्धालुओं की संख्या, रजिस्ट्रेशन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी नियम तय कर दिए हैं.
1 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगी यात्रा
किन्नर कैलाश यात्रा 2026 का आयोजन 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जुलाई तक चलेगा. इसके बाद यात्रा को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया जाएगा. यात्रा को लेकर शुक्रवार को हुई बैठक में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए हैं. यात्रा के दौरान पुलिस और प्रशासन की टीमें तैनात रहेंगी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो.
एक दिन में 375 श्रद्धालुओं को मिलेगी अनुमति
इस बार किन्नर कैलाश यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या नियंत्रित रखी जाएगी. रोजाना केवल 375 श्रद्धालुओं को ही यात्रा पर जाने की अनुमति मिलेगी. इसके लिए यात्रियों को पहले पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा. श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन पोवारी बेस कैंप में किया जाएगा. इसके अलावा यात्री ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पंजीकरण करवा सकेंगे. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जिला प्रशासन की वेबसाइट https://hpkinnaur.nic.in पर सुविधा उपलब्ध रहेगी, जबकि ऑफलाइन पंजीकरण के लिए पर्यटन विभाग से संपर्क किया जा सकता है.
मेडिकल फिटनेस जरूरी, बिना जांच नहीं मिलेगी अनुमति
किन्नर कैलाश यात्रा बेहद कठिन मानी जाती है. ऊंचाई अधिक होने के कारण यहां ऑक्सीजन की कमी और मौसम की चुनौती रहती है. इसी वजह से प्रशासन ने मेडिकल फिटनेस को जरूरी बनाया है. यात्रियों को मान्यता प्राप्त डॉक्टर से जारी मेडिकल सर्टिफिकेट साथ लाना होगा. यह प्रमाण पत्र यात्रा शुरू होने की तारीख से 15 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए.
गाइड के लिए भी तय किए गए नियम
यात्रा के दौरान काम करने वाले गाइडों के लिए भी प्रशासन ने नियम बनाए हैं. सभी गाइडों को अपना पंजीकरण करवाना होगा और उन्हें पहचान पत्र जारी किए जाएंगे. केवल आईडी कार्ड वाले गाइड ही यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के साथ जा सकेंगे. इसके अलावा देव सभाओं को भी यात्रा की निगरानी में शामिल किया जाएगा. प्रशासन की ओर से उन्हें आवश्यक सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी.
धार्मिक आस्था के साथ रोजगार का भी बड़ा जरिया
बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि किन्नर कैलाश यात्रा केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी नहीं है, बल्कि इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलते हैं. यात्रा शुरू होने से किन्नौर क्षेत्र के पर्यटन कारोबार को भी बढ़ावा मिलता है. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, साफ-सफाई, यातायात व्यवस्था और स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस बार बेहतर प्रबंध किए जा रहे हैं.
भगवान शिव से जुड़ी है किन्नर कैलाश की मान्यता
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किन्नर कैलाश को भगवान शिव का पवित्र स्थान माना जाता है. यहां स्थित शिवलिंगनुमा चट्टान को भगवान शिव से जोड़ा जाता है. किन्नर कैलाश के पास स्थित पार्वती कुंड को भी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है. मान्यता है कि यह स्थान भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा हुआ है और पंच कैलाशों में इसका विशेष महत्व है.
14 किलोमीटर का बेहद कठिन ट्रैक
किन्नर कैलाश यात्रा की शुरुआत किन्नौर के तांगलिंग गांव से होती है. यहां से करीब 14 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है. रास्ते में कई जगह खड़ी चढ़ाई, बड़े पत्थर और कठिन परिस्थितियां यात्रियों की परीक्षा लेते हैं. तांगलिंग से करीब 8 किलोमीटर दूर मलिंग खटा पड़ता है, जिसके बाद पार्वती कुंड आता है. पार्वती कुंड से किन्नर कैलाश की दूरी लगभग एक किलोमीटर रह जाती है. ऊंचाई ज्यादा होने के कारण अंतिम पड़ाव सबसे कठिन माना जाता है. प्रशासन की तैयारियों के बीच अब श्रद्धालु 1 जुलाई से शुरू होने वाली इस पवित्र यात्रा का इंतजार कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें: दूध की जगह कहीं आप भी तो नहीं पी रहे डिटर्जेंट का घोल!, खाद्य विभाग की जांच में मिले खतरनाक केमिकल
ये भी पढ़ें: क्या दुर्गम इलाकों में इलेक्ट्रिक वाहन साबित होंगे कारगर? हिमाचल से भारतीय सेना ने शुरू किया ये खास मिशन