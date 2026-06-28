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किन्नर कैलाश यात्रा 2026 स्थगित, इस वजह से प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला

जिला प्रशासन का कहना है कि मौसम और यात्रा मार्ग की स्थिति सामान्य होने के बाद ही दोबारा यात्रा शुरू करने पर निर्णय लिया जाएगा.

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 5:54 PM IST

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किन्नौर: हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा किन्नर कैलाश यात्रा-2026 को लेकर प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है. यात्रा मार्ग पर बढ़ते प्राकृतिक खतरों और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए जिला प्रशासन किन्नर ने यात्रा को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया है. प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे फिलहाल यात्रा के लिए क्षेत्र का रुख न करें और सरकारी निर्देशों का पालन करें.

विशेष टीम की रिपोर्ट के बाद लिया गया फैसला

किन्नर कैलाश यात्रा को लेकर पहले 1 जुलाई से 30 जुलाई तक आयोजन का निर्णय लिया गया था. इसके बाद यात्रा मार्ग की वास्तविक स्थिति जांचने के लिए 21 जून को वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की निगरानी में एक विशेष रैकी टीम भेजी गई थी. टीम ने मार्ग का निरीक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी, जिसमें कई स्थानों पर गंभीर खतरे होने की जानकारी दी गई. रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यात्रा रोकने का फैसला लिया.

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किन्नर कैलाश यात्रा 2026 अगले आदेशों तक स्थगित (NOTIFICATION)

मार्ग पर ग्लेशियर और अस्थिर चट्टानों का खतरा

रैकी रिपोर्ट के अनुसार मिलिंग खटा से शिवलिंग तक के रास्ते में कई जगह बड़े ग्लेशियर मौजूद हैं. इन ग्लेशियरों पर भारी चट्टानें और बोल्डर अस्थिर स्थिति में हैं, जिससे कभी भी हादसा होने की आशंका बनी हुई है. वहीं गुफा से सोरंग के बीच कई जगहों पर भारी बोल्डर गिरने के कारण रास्ता प्रभावित हुआ है. गर्मी के कारण बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे भूस्खलन और मलबा गिरने का खतरा और बढ़ गया है.

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19 हजार फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है किन्नर कैलाश (ETV BHARAT)

एसडीएम की श्रद्धालुओं से अपील

प्रशासन के अनुसार, मिलिंग खटा से पवित्र गुफा तक का रात्रिकालीन रास्ता वर्तमान परिस्थितियों में बेहद जोखिमपूर्ण है. ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा को फिलहाल स्थगित रखा गया है. किन्नर कैलाश यात्रा आयोजन समिति के अध्यक्ष और एसडीएम प्रवीण कुमार भारद्वाज ने भी श्रद्धालुओं से अपील की है कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते, तब तक यात्रा करने से बचें.

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भगवान शिव से जुड़ी है किन्नर कैलाश की मान्यता (ETV BHARAT)

जिला प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं, बचाव दल और आपदा राहत टीमों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है. मौसम और यात्रा मार्ग की स्थिति सामान्य होने के बाद ही दोबारा यात्रा शुरू करने पर निर्णय लिया जाएगा. प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि बिना अनुमति या आधिकारिक जानकारी के यात्रा मार्ग पर न जाएं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके.

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