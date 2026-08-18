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पूर्बनी गांव से शुरू हुई किन्नौर कैलाश यात्रा, पहली बार खुला कैलाश का नया ट्रैक

किन्नौर: देवभूमि हिमाचल प्रदेश में सोमवार को किन्नौर जिले के पूर्बनी गांव से विधिवत रूप से किन्नौर कैलाश की यात्रा शुरू हुई है. इससे पहले ये यात्रा तांगलिंग गांव से करवाई जा रही थी, लेकिन अब यात्रियों की सुगमता और एक अलग मार्ग से कैलाश यात्रा को शुरू किया जा रहा है, ताकि तांगलिंग गांव वाले मार्ग में भीड़ से बचा जा सके. हिमाचल में किन्नौर कैलाश 19 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है. ये शिव भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है. भगवान शिव के दर्शन के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु किन्नौर कैलाश यात्रा पर जाते हैं. हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों के बाद नियमानुसार किन्नौर कैलाश यात्रा सुचारू और सुरक्षित रूप से आगे बढ़ रही है.

भीड़ का दबाव घटाने के लिए शुरू किया दूसरा मार्ग

जब किन्नौर कैलाश यात्रा की शुरुआत तांगलिंग गांव से करवाई जा रही थी, तो इस मार्ग पर भीड़ के कारण श्रद्धालुओं को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. अब पूर्बनी गांव से यात्रा शुरू होने से यात्रियों की संख्या दोनों ओर में बंट जाएगी, जिससे आवाजाही में दिक्कत नहीं होगी और रहने एवं खाने-पीने की व्यवस्था भी सही तरीके से चलेगी. ये नया मार्ग यात्रियों की सुविधा को देखते हुए खोला गया है. इससे श्रद्धालुओं को ज्यादा सुगमता होगी और यात्रा भी बेहतर तरीके से हो पाएगी.