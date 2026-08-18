पूर्बनी गांव से शुरू हुई किन्नौर कैलाश यात्रा, पहली बार खुला कैलाश का नया ट्रैक
किन्नौर के पूर्बनी गांव से प्रसिद्ध किन्नौर कैलाश यात्रा शुरू, यात्रियों की सुविधा के लिए खोला गया दूसरा मार्ग.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 2:02 PM IST
किन्नौर: देवभूमि हिमाचल प्रदेश में सोमवार को किन्नौर जिले के पूर्बनी गांव से विधिवत रूप से किन्नौर कैलाश की यात्रा शुरू हुई है. इससे पहले ये यात्रा तांगलिंग गांव से करवाई जा रही थी, लेकिन अब यात्रियों की सुगमता और एक अलग मार्ग से कैलाश यात्रा को शुरू किया जा रहा है, ताकि तांगलिंग गांव वाले मार्ग में भीड़ से बचा जा सके. हिमाचल में किन्नौर कैलाश 19 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है. ये शिव भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है. भगवान शिव के दर्शन के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु किन्नौर कैलाश यात्रा पर जाते हैं. हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों के बाद नियमानुसार किन्नौर कैलाश यात्रा सुचारू और सुरक्षित रूप से आगे बढ़ रही है.
भीड़ का दबाव घटाने के लिए शुरू किया दूसरा मार्ग
जब किन्नौर कैलाश यात्रा की शुरुआत तांगलिंग गांव से करवाई जा रही थी, तो इस मार्ग पर भीड़ के कारण श्रद्धालुओं को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. अब पूर्बनी गांव से यात्रा शुरू होने से यात्रियों की संख्या दोनों ओर में बंट जाएगी, जिससे आवाजाही में दिक्कत नहीं होगी और रहने एवं खाने-पीने की व्यवस्था भी सही तरीके से चलेगी. ये नया मार्ग यात्रियों की सुविधा को देखते हुए खोला गया है. इससे श्रद्धालुओं को ज्यादा सुगमता होगी और यात्रा भी बेहतर तरीके से हो पाएगी.
"एहतियाती कदम उठाते हुए किन्नौर कैलाश यात्रा मार्ग के कठिन और दुर्गम क्षेत्रों में लाइट्स और साइन बोर्ड लगाए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना न करना पड़े. इस यात्रा में पुलिस प्रशासन वन विभाग के कर्मी निगरानी बनाए हुए हैं." - अमित कुमार शर्मा, डीसी किन्नौर
किन्नौर कैलाश यात्रा के दौरान क्या करें?
एसडीएम कल्पा एवं किन्नर कैलाश यात्रा आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रवीण भारद्वाज ने कहा कि किन्नौर कैलाश यात्रा के दौरान श्रद्धालु क्या करें.
- हमेशा एक साथ यात्रा करें.
- स्थानीय गाइड या प्रशासन के जारी निर्देशों का पालन करें.
- उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, धीरे-धीरे चढ़ें.
- सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आने पर या असहज महसूस हो तो फौरन आराम करें.
- गर्म कपड़े, रेनकोट, छाता, मजबूत ट्रैकिंग जूते, टॉर्च, पानी की बोतल एवं जरूरी दवाएं और ट्रैकिंग स्टिक हमेशा अपने साथ रखें.
- केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित और चिन्हित यात्रा मार्ग का ही उपयोग करें.
किन्नौर कैलाश यात्रा के दौरान क्या न करें?
एसडीएम कल्पा एवं किन्नर कैलाश यात्रा आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रवीण भारद्वाज ने बताया कि किन्नौर कैलाश जाने के समय क्या न करें.
- किन्नौर कैलाश जाने के दौरान रात के समय यात्रा या ट्रैकिंग न करें.
- पंजीकरण और स्वास्थ्य जांच के बिना यात्रा शुरू न करें.
- खुद को अपने साथियों या समूह से अलग न करें.
- अगर ज्यादा थके हुए हैं या फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो जबरदस्ती पहाड़ पर चढ़ाई न करें.
- फिसलने वाले या अनुपयुक्त जूते पहनकर यात्रा बिल्कुल न करें.
- किसी भी शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल न करें.