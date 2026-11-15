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किन्नौर में बर्फबारी शुरू, पर्यटकों की उमड़ी भीड़, सड़कों पर बढ़ी फिसलन

रकछम गांव में बर्फबारी ( ETV Bharat )

किन्नौर: हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है. जिला किन्नौर के रकछम गांव में रविवार सुबह करीब 10:40 बजे बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है. वहीं, बर्फबारी के बीच पर्यटकों की भीड़ भी उमड़ने लगी है. ऐसे में जिला प्रशासन ने पर्यटकों को बर्फबारी के दौरान सड़कों पर बिना वजह सफर न करने का आग्रह किया है, ताकि भी तरह से जान की हानि न हो.

बर्फबारी के बाद जगह-जगह पुलिस तैनात

वहीं, ताजा बर्फबारी के चलते इलाके के तापमान में गिरावट आई है और ठंड में भी बढ़ोतरी हुई है. इसके साथ ही रकछम गांव में बर्फबारी के चलते पीने के पानी के जल स्रोत भी जमने लगे हैं. वहीं, जिला प्रशासन द्वारा बर्फबारी के दौरान जगह-जगह पुलिस बल को तैनात किया गया है, ताकि आपात स्थिति में पर्यटकों और स्थानीय लोगों की मदद की जा सके. जिले के ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों में बर्फ के फाहे गिरने के कारण पारा जीरो के नीचे चला गया है. बर्फबारी से सड़कों पर बढ़ी फिसलन