किन्नौर में बर्फबारी शुरू, पर्यटकों की उमड़ी भीड़, सड़कों पर बढ़ी फिसलन

किन्नौर में बर्फबारी शुरू, पर्यटकों की उमड़ी भीड़, सड़कों पर बढ़ी फिसलन
हिमाचल में मौसम विभाग ने आज बारिश-बर्फबारी का अलर्ट किया जारी, तापमान कम होने से बढ़ी ठंड.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 1:07 PM IST|
Updated : November 15, 2026 at 2:44 PM IST
किन्नौर: हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है. जिला किन्नौर के रकछम गांव में रविवार सुबह करीब 10:40 बजे बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है. वहीं, बर्फबारी के बीच पर्यटकों की भीड़ भी उमड़ने लगी है. ऐसे में जिला प्रशासन ने पर्यटकों को बर्फबारी के दौरान सड़कों पर बिना वजह सफर न करने का आग्रह किया है, ताकि भी तरह से जान की हानि न हो.
बर्फबारी के बाद जगह-जगह पुलिस तैनात
वहीं, ताजा बर्फबारी के चलते इलाके के तापमान में गिरावट आई है और ठंड में भी बढ़ोतरी हुई है. इसके साथ ही रकछम गांव में बर्फबारी के चलते पीने के पानी के जल स्रोत भी जमने लगे हैं. वहीं, जिला प्रशासन द्वारा बर्फबारी के दौरान जगह-जगह पुलिस बल को तैनात किया गया है, ताकि आपात स्थिति में पर्यटकों और स्थानीय लोगों की मदद की जा सके. जिले के ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों में बर्फ के फाहे गिरने के कारण पारा जीरो के नीचे चला गया है.
बर्फबारी से सड़कों पर बढ़ी फिसलन
किन्नौर जिले के रकछ्म गांव के अलावा छितकुल, नाकों, हांगरंग घाटी और सांगला में भी बर्फबारी शुरू हो गई है. बर्फबारी के चलते ठंड बढ़ी है, जिससे नदी-नालों का जलस्तर भी कम हुआ है. बर्फबारी के शुरुआती दौर के बाद स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ना भी शुरू हो गई हैं, क्योंकि जिले में बर्फबारी के कारण सड़कें फिसलन भरी हो सकती है और लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो सकती हैं.
पर्यटकों-स्थानीय लोगों के लिए अलर्ट
इसके अलावा बर्फबारी के बाद सड़कें बंद होने की संभावना भी बढ़ गई हैं. जिसके चलते जन जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है. जिला प्रशासन ने रविवार को मौसम का अलर्ट जारी कर पर्यटकों समेत स्थानीय लोगों को ज्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में सफर न करने का आग्रह किया है, ताकि लोगों को आपदाओं से बचाया जा सके. मौसम विभाग ने आज प्रदेशभर में कई जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. हालांकि 16 नवंबर से मौसम साफ रहने वाला है.