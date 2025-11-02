ETV Bharat / state

किन्नौर में दिखा दुर्लभ हिम तेंदुआ, जल विद्युत परियोजना में गिरा था स्नो लैपर्ड, फिर जो हुआ...

किन्नौर में दुर्लभ हिम तेंदुए का सफलतापूर्वक रेस्क्यू. संजय जल विद्युत परियोजना के फिल्टर इनलेट चैनल में गिरा था तेंदुआ.

Kinnaur Snow Leopard Rescue
किन्नौर में दुर्लभ हिम तेंदुए का रेस्क्यू (@Forest Department Kinnaur Rampur)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 7:10 PM IST

3 Min Read
रामपुर बुशहर: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में दुर्लभ हिम तेंदुआ नजर आया है. वन विभाग की टीम ने जिला प्रशासन के सहयोग से एक दुर्लभ हिम तेंदुए को सुरक्षित बचा लिया है. हिम तेंदुआ संजय जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट) भाभानगर के फिल्टर इनलेट चैनल में गिर गया था. परियोजना अधिकारियों ने जब फिल्टर में हिम तेंदुए को देखा तो फौरन विन विभाग को इसकी सूचना दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए का रेस्क्यू किया.

किन्नौर में दुर्लभ हिम तेंदुए का रेस्क्यू

डीएफओ रामपुर गुरु हर्ष सिंह ने बताया कि, "सूचना मिलते ही किन्नौर वन मंडल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जबकि रामपुर वन मंडल से एक रैपिड रेस्क्यू टीम तकनीकी सहायता के लिए रवाना की गई. शिमला वन्यजीव मंडल ने विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान किया, और जिला प्रशासन किन्नौर, फायर विभाग भाभानगर और अन्य स्थानीय एजेंसियों ने बचाव उपकरण व लॉजिस्टिक सहयोग उपलब्ध करवाया. बहु-स्तरीय बचाव योजना में जानवर की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रही."

डीएफओ रामपुर ने कहा कि, पहले चरण में हिम तेंदुए को अपने बल पर बाहर आने के लिए सहयोग प्रदान किया गया, जबकि ट्रैंक्यूलाइज (बेहोश कर निकालना) या मैनुअल रेस्क्यू को अंतिम विकल्प के रूप में रखा गया. शुरुआत में हिम तेंदुआ बिल्कुल शांत-दुबका रहा, हिम तेंदुए ने अद्भुत फुर्ती और शक्ति का परिचय देते हुए धीरे-धीरे ऊपर चढ़कर बाहर निकलने में सफलता प्राप्त की. कुछ समय तक वह परापेट दीवार पर धीरे-धीरे चलता रहा. फिर इसके बाद हिम तेंदुआ पास के जंगलों की ओर लौट गया.

Snow leopard in Kinnaur
किन्नौर में दुर्लभ हिम तेंदुए का रेस्क्यू (@Forest Department Kinnaur Rampur)

इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं हिम तेंदुए

स्नो लैपर्ड हिमाचल का राज्य पशु भी है. डीएफओ ने बताया कि, हिम तेंदुए सामान्यतः सूखे ट्रांस-हिमालयी क्षेत्रों जैसे हांगरांग घाटी में पाए जाते हैं. इसका मध्यम आर्द्र क्षेत्र (मिड-वेट जोन) भाबा घाटी में पाया जाना, जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत शुभ संकेत है. यह घटना प्रजाति के आवास विस्तार और पारिस्थितिक संतुलन की दिशा में सकारात्मक संकेत देती है.

इस रेस्क्यू में वन विभाग के अग्रिम मोर्चे पर कार्य करने वाले कर्मियों में आरएफओ परम नंद, बीएफओ. उदय लश्टी, वन रक्षक नीरज वर्मा, विकास नेगी, सुरेंदर ढाली (वन्यजीव), दिनेश ठाकुर (वन्यजीव), और विक्रम चौहान शामिल रहे. इनके साथ-साथ फायर विभाग भाभानगर, एचपीएसईबी वांगटू, पुलिस चौकी कटगांव तथा जिला प्रशासन किन्नौर का भी विशेष योगदान रहा.

SNOW LEOPARD IN HIMACHAL
SNOW LEOPARD RESCUE
KINNAUR SNOW LEOPARD RESCUE
STATE ANIMAL HIMACHAL SNOW LEOPARD
SNOW LEOPARD IN KINNAUR

