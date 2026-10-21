प्रवासी पक्षियों को भा रहा किन्नौर का कूपा डैम, 16 प्रजातियों की मौजूदगी दर्ज, वन्यप्राणी विभाग ने शुरू की निगरानी
नियमित निगरानी से पक्षियों की मौसमी गतिविधियों और उनके प्राकृतिक आवासों से जुड़ी जानकारी जुटाने में भी मदद मिलेगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 7:10 PM IST
किन्नौर: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की सांगला घाटी में स्थित कूपा डैम प्रवासी पक्षियों के लिए अहम ठिकाना बन रहा है. वन्यप्राणी परिक्षेत्र सांगला की टीम ने बुधवार को यहां पक्षियों का अवलोकन किया. इस दौरान डैम और आसपास के क्षेत्रों में 16 पक्षी प्रजातियों की मौजूदगी दर्ज की गई. वन विभाग के अनुसार, प्रवासी पक्षी हर साल अक्टूबर में यहां पहुंचते हैं और मार्च-अप्रैल तक रहते हैं.
वन्यप्राणी परिक्षेत्र सांगला की टीम ने कूपा डैम और आसपास के संभावित पक्षी आवासों का निरीक्षण किया. इस अभियान में वन खंड अधिकारी गोपाल नेगी, वन खंड अधिकारी संतोष ठाकुर, वन मित्र कुमारी अल्पना और बर्डर तेनजिन नेगी शामिल रहे. टीम ने करीब पांच घंटे तक क्षेत्र में पक्षियों की मौजूदगी का अवलोकन किया. अवलोकन के दौरान जलस्रोतों, नदी और जलधाराओं के आसपास रहने वाले पक्षियों की 16 प्रजातियां दर्ज की गईं. इनमें प्रवासी जलपक्षियों के साथ नदी किनारे पाए जाने वाले पक्षी भी शामिल हैं.
इन प्रजाति के पक्षियों की मौजूदगी की गई दर्ज
- इबिसबिल (इबिडोरिन्चा स्ट्रूथर्सि)
- यूरेशियन कूट (फुलिका अत्रा)
- कॉमन टील (अनास क्रेका)
- गार्गनी (स्पैटुला क्वेर्केडुला)
- ग्रेट कॉर्मोरेंट (फैलाक्रोकोरैक्स कार्बो)
- नॉर्दर्न शॉवलर (स्पैटुला क्लाइपीटा)
- फेरुजिनस डक (अयथ्या नायरोका)
- मैलार्ड (अनास प्लैटिरहिनचोस)
- नॉर्दर्न पिंटेल (अनास एक्यूटा)
- गैडवॉल (मारेका स्ट्रेपेरा)
- ब्लैक-विंग्ड स्टिल्ट (हिमान्टोपस हिमान्टोपस)
- व्हाइट-कैप्ड रेडस्टार्ट (फोनीकुरस ल्यूकोसेफालस)
- प्लंबियस वॉटर रेडस्टार्ट (फोनीकुरस फुलिगिनोसस)
- ब्राउन डिपर (सिनक्लस पैलासी)
- कॉमन सैंडपाइपर (एक्टाइटिस हाइपोल्यूकोस)
- ग्रीन सैंडपाइपर (ट्रिंगा ओक्रोपस)
अशोक नेगी, आईएफएस और उप अरण्यपाल, सराहन वाइल्डलाइफ ने बताया, "प्रवासी पक्षी हर साल अक्टूबर में कूपा डैम पहुंचते हैं और मार्च-अप्रैल तक यहां रहते हैं. वन्यप्राणी रेंज सांगला की टीमों को डैम और अन्य क्षेत्रों की नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पक्षियों की पहचान और गिनती की जा सके तथा उनके संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें."
पक्षी पर्यटन के लिए भी खास है सांगला घाटी
सांगला घाटी की प्राकृतिक सुंदरता, बसपा नदी का परिवेश और यहां मौजूद अलग-अलग प्राकृतिक आवास इसे पक्षी अवलोकन के लिए खास बनाते हैं. कूपा डैम में पक्षियों की मौजूदगी से बर्डवॉचिंग और प्रकृति फोटोग्राफी को बढ़ावा मिलने की संभावनाएं हैं. स्थानीय युवाओं को पक्षियों की पहचान और प्रकृति मार्गदर्शन से जोड़कर पर्यटन के साथ रोजगार के अवसर भी विकसित किए जा सकते हैं.
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