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प्रवासी पक्षियों को भा रहा किन्नौर का कूपा डैम, 16 प्रजातियों की मौजूदगी दर्ज, वन्यप्राणी विभाग ने शुरू की निगरानी

कूपा डैम बना प्रवासी पक्षियों का पसंदीदा ठिकाना ( @Santosh-Thakur )

किन्नौर: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की सांगला घाटी में स्थित कूपा डैम प्रवासी पक्षियों के लिए अहम ठिकाना बन रहा है. वन्यप्राणी परिक्षेत्र सांगला की टीम ने बुधवार को यहां पक्षियों का अवलोकन किया. इस दौरान डैम और आसपास के क्षेत्रों में 16 पक्षी प्रजातियों की मौजूदगी दर्ज की गई. वन विभाग के अनुसार, प्रवासी पक्षी हर साल अक्टूबर में यहां पहुंचते हैं और मार्च-अप्रैल तक रहते हैं.

वन्यप्राणी परिक्षेत्र सांगला की टीम ने कूपा डैम और आसपास के संभावित पक्षी आवासों का निरीक्षण किया. इस अभियान में वन खंड अधिकारी गोपाल नेगी, वन खंड अधिकारी संतोष ठाकुर, वन मित्र कुमारी अल्पना और बर्डर तेनजिन नेगी शामिल रहे. टीम ने करीब पांच घंटे तक क्षेत्र में पक्षियों की मौजूदगी का अवलोकन किया. अवलोकन के दौरान जलस्रोतों, नदी और जलधाराओं के आसपास रहने वाले पक्षियों की 16 प्रजातियां दर्ज की गईं. इनमें प्रवासी जलपक्षियों के साथ नदी किनारे पाए जाने वाले पक्षी भी शामिल हैं.