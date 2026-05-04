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किन्नौर में बारिश के बाद भूस्खलन, NH 5 बाधित, सड़क बहाल करने में जुटा बीआरओ

किन्नौर: हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में दोपहर में बारिश और बर्फबारी हुई. वहीं, बारिश होने से मलिंग नाला के पास पहाड़ी से भूस्खलन होने के कारण राष्ट्रीय उच्च मार्ग- 5 बाधित हो गया. बाधित होने से यहां यातायात प्रभावित है. वहीं, बीआरओ की टीम मशीनों की सहायता से सड़क पर गिरे मलबा और पत्थरों को हटाने का काम कर रही है. ताकि सड़क को बहाल किया जा सके.

जानकारी के अनुसार जिला किन्नौर में सोमवार दोपहर 3 बजे अचानक मौसम खराब होने के कारण निचले क्षेत्रों मे बारिश व ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई हैं. इसी के साथ जिला किन्नौर में लंबे समय से जो बागवान और किसानों बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म हो गया. बारिश और बर्फबारी होने से किसानों और बागवानों की सिंचाई की टेंशन खत्म हो गई. किन्नौर में फिलहाल बारिश के कारण किसी के जान के हानि की सूचना नहीं मिली है.