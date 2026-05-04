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किन्नौर में बारिश के बाद भूस्खलन, NH 5 बाधित, सड़क बहाल करने में जुटा बीआरओ

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बारिश और बर्फबारी हुई. तापमान में गिरावट होने से क्षेत्र में बढ़ी ठंड.

किन्नौर में बारिश के बाद भूस्खलन
किन्नौर में बारिश के बाद भूस्खलन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 9:51 PM IST

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किन्नौर: हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में दोपहर में बारिश और बर्फबारी हुई. वहीं, बारिश होने से मलिंग नाला के पास पहाड़ी से भूस्खलन होने के कारण राष्ट्रीय उच्च मार्ग- 5 बाधित हो गया. बाधित होने से यहां यातायात प्रभावित है. वहीं, बीआरओ की टीम मशीनों की सहायता से सड़क पर गिरे मलबा और पत्थरों को हटाने का काम कर रही है. ताकि सड़क को बहाल किया जा सके.

जानकारी के अनुसार जिला किन्नौर में सोमवार दोपहर 3 बजे अचानक मौसम खराब होने के कारण निचले क्षेत्रों मे बारिश व ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई हैं. इसी के साथ जिला किन्नौर में लंबे समय से जो बागवान और किसानों बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म हो गया. बारिश और बर्फबारी होने से किसानों और बागवानों की सिंचाई की टेंशन खत्म हो गई. किन्नौर में फिलहाल बारिश के कारण किसी के जान के हानि की सूचना नहीं मिली है.

वहीं, जिला किन्नौर में बारिश के कारण जहां ठंड बढ़ गई है. वहीं, जिला प्रशासन ने एक अलर्ट जारी कर पर्यटकों समेत स्थानीय लोगों को अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर रुख न करने का आग्रह किया है. क्योंकि जिला के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गलेशियर गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है. वहीं, बारिश के कारण निचले क्षेत्रों में भी नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बना हुआ है.

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