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रामलीला देखने जा रही नाबालिग से गैंगरेप मामले में कोर्ट का फैसला, दो दोषियों को सुनाई 20-20 साल कारावास की सजा

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज करवाए. जिसके आधार पर कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई.

नाबालिग से गैंगरेप मामले में दो दोषियों को 20-20 साल की सजा
नाबालिग से गैंगरेप मामले में दो दोषियों को 20-20 साल की सजा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 8:55 PM IST

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रामपुर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट) किन्नौर ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. फैसला शनिवार (26 सितंबर, 2026) को सुनाया गया. दोषियों की पहचान तबरेज आलम उर्फ बिराज (26), निवासी पश्चिम चंपारण (बिहार) और लखिन्द्र उर्फ लक्की (24), निवासी गरंगे, निचार (किन्नौर) के रूप में हुई है. दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज था.

रामलीला देखने गई थी पीड़िता

उप जिला न्यायवादी किन्नौर (रामपुर) कमल चंदेल ने बताया कि घटना 26 सितंबर 2025 की है. अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता शाम को रामलीला देखने गई थी. रात करीब 9:30 बजे वह अकेले अपने क्वार्टर लौट रही थी. तभी एक पिकअप उसके पास रुकी. आरोप है कि तबरेज उर्फ बिराज ने उसे जबरन वाहन में बैठाया और दोनों आरोपी उसे जंगल की ओर ले गए. वहां वाहन रोकने के बाद दोनों ने उसके साथ जबरदस्ती की. पीड़िता के शोर मचाने पर दोनों ने उसे सड़क पर उतार दिया.

मामले में दर्ज हुए 15 गवाहों के बयान

घर आकर पीड़िता ने अपनी आपबीती अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजनों की ओर से शिकायत दर्ज कराए जाने पर पुलिस ने जांच शुरू की और जांच पूरी होने पर चालान अदालत में पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज करवाए. उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया. मामले की पैरवी सरकार की ओर से उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की.

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