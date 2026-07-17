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किन्नौर में फ्लैश फ्लड के बाद नई आफत, लिप्पा गांव में बनी कृत्रिम झील, कई घरों पर मंडराया खतरा

किन्नौर: किन्नौर जिले के लिप्पा गांव में 9 जुलाई को आए फ्लैश फ्लड के बाद अब एक नया खतरा पैदा हो गया है. पेजर नाले से भारी मात्रा में आए मलबे ने तेती खड्ड का प्राकृतिक बहाव रोक दिया है, जिससे वहां झील जैसी स्थिति बन गई है. इस झील के कारण आसपास के कई घरों और गांव को जोड़ने वाले करीब 100 फुट लंबे लोहे के वैली ब्रिज पर खतरा मंडराने लगा है. स्थानीय लोगों में लगातार दहशत का माहौल है, जबकि प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है.

मलबा जमा होने से रुका पानी का बहाव

फ्लैश फ्लड के दौरान पेजर नाले से बड़ी मात्रा में पत्थर और मलबा तेती खड्ड में आकर जमा हो गया था. इससे पानी का प्राकृतिक बहाव रुक गया और खड्ड के बीच झील बन गई. कुछ समय के लिए जलस्तर इतना बढ़ गया था कि गांव को जोड़ने वाला वैली ब्रिज पूरी तरह पानी में डूब गया और उसके ऊपर से पानी बहने लगा था. हालांकि अब जलस्तर कुछ कम हुआ है, लेकिन पुल के आसपास अब भी खतरा बना हुआ है.

9 जुलाई को लिप्पा गांव में आया था फ्लैश फ्लड (ETV BHARAT)

घरों पर मंडराया खतरा

झील बनने से खड्ड के किनारे स्थित कई मकानों के निचले हिस्से पानी की चपेट में आ गए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि यदि लगातार बारिश हुई या झील का पानी अचानक बढ़ा तो मकानों को गंभीर नुकसान हो सकता है. पिछले साल भी इसी क्षेत्र में मलबे की बाढ़ से भारी नुकसान हुआ था. ऐसे में इस बार पहली ही बड़ी बारिश के बाद बने हालात ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है.