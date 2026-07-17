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किन्नौर में फ्लैश फ्लड के बाद नई आफत, लिप्पा गांव में बनी कृत्रिम झील, कई घरों पर मंडराया खतरा

प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने तथा किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचना देने की अपील की है.

LAKE FORMED IN LIPPA VILLAGE
फ्लैश फ्लड के बाद लिप्पा गांव में बनी झील (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 6:56 PM IST

3 Min Read
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किन्नौर: किन्नौर जिले के लिप्पा गांव में 9 जुलाई को आए फ्लैश फ्लड के बाद अब एक नया खतरा पैदा हो गया है. पेजर नाले से भारी मात्रा में आए मलबे ने तेती खड्ड का प्राकृतिक बहाव रोक दिया है, जिससे वहां झील जैसी स्थिति बन गई है. इस झील के कारण आसपास के कई घरों और गांव को जोड़ने वाले करीब 100 फुट लंबे लोहे के वैली ब्रिज पर खतरा मंडराने लगा है. स्थानीय लोगों में लगातार दहशत का माहौल है, जबकि प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है.

मलबा जमा होने से रुका पानी का बहाव

फ्लैश फ्लड के दौरान पेजर नाले से बड़ी मात्रा में पत्थर और मलबा तेती खड्ड में आकर जमा हो गया था. इससे पानी का प्राकृतिक बहाव रुक गया और खड्ड के बीच झील बन गई. कुछ समय के लिए जलस्तर इतना बढ़ गया था कि गांव को जोड़ने वाला वैली ब्रिज पूरी तरह पानी में डूब गया और उसके ऊपर से पानी बहने लगा था. हालांकि अब जलस्तर कुछ कम हुआ है, लेकिन पुल के आसपास अब भी खतरा बना हुआ है.

LAKE FORMED IN LIPPA VILLAGE
9 जुलाई को लिप्पा गांव में आया था फ्लैश फ्लड (ETV BHARAT)

घरों पर मंडराया खतरा

झील बनने से खड्ड के किनारे स्थित कई मकानों के निचले हिस्से पानी की चपेट में आ गए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि यदि लगातार बारिश हुई या झील का पानी अचानक बढ़ा तो मकानों को गंभीर नुकसान हो सकता है. पिछले साल भी इसी क्षेत्र में मलबे की बाढ़ से भारी नुकसान हुआ था. ऐसे में इस बार पहली ही बड़ी बारिश के बाद बने हालात ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है.

LAKE FORMED IN LIPPA VILLAGE
कई घरों पर मंडराया खतरा (ETV BHARAT)

प्रशासन ने शुरू किया झील तोड़ने का काम

स्थानीय पंचायत और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से झील का पानी निकालने और बहाव को सामान्य करने का प्रयास कर रहे हैं. मशीनों और अन्य संसाधनों की मदद से मलबा हटाने का काम जारी है, ताकि पानी का रास्ता फिर से खुल सके और आसपास के रिहायशी इलाकों को किसी बड़े खतरे से बचाया जा सके. प्रशासन ने लोगों से झील और खड्ड के आसपास नहीं जाने की अपील भी की है.

डीसी किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने बताया, "लिप्पा खड्ड में आई बाढ़ के कारण एक अस्थायी झील बन गई है. प्रशासन मशीनों की सहायता से इस झील के मलबे को धीरे-धीरे हटा रहा है, ताकि इसके आसपास बने मकानों को कोई नुकसान न पहुंचे. इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है. प्रशासन पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है."

LAKE FORMED IN LIPPA VILLAGE
प्रशासन ने शुरू किया झील तोड़ने का काम (ETV BHARAT)

बारिश को लेकर बढ़ी चिंता

फ्लैश फ्लड के बाद कुछ समय के लिए लिप्पा गांव का सड़क संपर्क भी पूरी तरह कट गया था, जिसे बाद में मलबा हटाकर बहाल किया गया. हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में फिर से तेज बारिश हुई तो पेजर नाले में दोबारा मलबे की बाढ़ आ सकती है. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने तथा किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचना देने की अपील की है.

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