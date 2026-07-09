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किन्नौर में फ्लैश फ्लड का कहर, लिप्पा खड्ड में मलबे की बाढ़, पुल और घरों पर मंडराया खतरा

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से खड्ड, पुल और नदी किनारे न जाएं.

KINNAUR FLASH FLOOD
किन्नौर के लिप्पा में फ्लैश फ्लड (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 3:50 PM IST

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किन्नौर: किन्नौर जिले में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. शुक्रवार सुबह लिप्पा पंचायत के पेजर नाले में अचानक आए फ्लैश फ्लड से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. तेज बहाव के साथ भारी मात्रा में पत्थर और मलबा आने से लिप्पा खड्ड ने विकराल रूप धारण कर लिया. इस दौरान गांव को जोड़ने वाला करीब 100 फुट लंबा लोहे का पुल जलमग्न हो गया, जिससे लिप्पा गांव का अन्य क्षेत्रों से संपर्क पूरी तरह कट गया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन कई मकानों और सेब के बागानों को नुकसान पहुंचा है.

सुबह बारिश के बाद अचानक बढ़ा जलस्तर

स्थानीय लोगों के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब पांच बजे से क्षेत्र में तेज बारिश शुरू हुई. इसके कुछ ही समय बाद लिप्पा खड्ड में अचानक पानी का स्तर बढ़ गया और उसके साथ भारी मात्रा में पत्थर व मलबा बहकर आने लगा. देखते ही देखते खड्ड के आसपास भूमि कटाव शुरू हो गया और कई स्थानों पर मलबा घरों तक पहुंच गया. ग्रामीणों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए.

लिप्पा खड्ड में मलबे की बाढ़
लिप्पा खड्ड में मलबे की बाढ़ (ETV BHARAT)

खतरे में गांव को जोड़ने वाला पुल

फ्लैश फ्लड के कारण गांव को जोड़ने वाला लोहे का पुल मलबे की चपेट में आ गया. पुल के नीचे भारी मात्रा में मलबा जमा होने से पानी का बहाव बाधित हो गया और पुल को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ गया. पुल के जलमग्न होने से लिप्पा गांव का संपर्क पूरी तरह टूट गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते पुल के नीचे जमा मलबा नहीं हटाया गया तो पुल को भारी नुकसान पहुंच सकत है. ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द राहत कार्य शुरू करने और पुल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है.

KINNAUR FLASH FLOOD
खतरे में लिप्पा गांव को जोड़ने वाला पुल (ETV BHARAT)

घरों और बागानों में घुसा मलबा

बाढ़ के साथ आए मलबे ने कई रिहायशी मकानों और सेब के बागानों को भी नुकसान पहुंचाया है. कई घरों में मलबा घुस गया, जबकि बगीचों में मिट्टी और पत्थर भर जाने से बागवानों को लाखों रुपये के नुकसान की आशंका है. बीडीसी सदस्य शशि नेगी ने बताया कि भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की सूचना प्रशासन को दे दी गई है, लेकिन रास्ते में कई जगह भूस्खलन होने और सड़कें बंद होने के कारण राहत दल को मौके पर पहुंचने में काफी कठिनाई हो रही है. दूसरी ओर मलिंग नाला के पास भूस्खलन होने से राष्ट्रीय राजमार्ग-5 (NH-5) यातायात के लिए पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है. सड़क बंद होने से यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. संबंधित विभाग राजमार्ग को बहाल करने में जुटा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश राहत कार्यों में बाधा बन रही है.

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घरों और रिहायशी इलाकों में घुसा मलबा (ETV BHARAT)

प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से खड्ड, पुल और नदी किनारे न जाएं तथा बच्चों को भी इन स्थानों से दूर रखें. अधिकारियों का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और नुकसान का पूरा आकलन करने के बाद आवश्यक राहत एवं सुरक्षा उपाय शुरू किए जाएंगे. वहीं, मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है, ऐसे में लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.

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