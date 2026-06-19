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किन्नौर के शोंगटोंग पावर प्रोजेक्ट की बैराज साइट पर भारी लैंडस्लाइड, ऐसे बचाई मजदूरों ने जान

लैंडस्लाइड से निर्माणाधीन बैराज को भी पहुंचा नुकसान, साथ लगते पेट्रोल पंप और मकान पर भी लैंडस्लाइड से मंडराया खतरा.

Kinnaur Landslide
किन्नौर में भारी लैंडस्लाइड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 5:36 PM IST

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रामपुर बुशहर: हिमाचल प्रदेश में अभी मानसून आया भी नहीं है, लेकिन लैंडस्लाइड के मामले सामने आने लगे हैं. ताजा मामला किन्नौर जिले से है. किन्नौर जिले के पोवारी क्षेत्र में स्थित शोंगटोंग जलविद्युत परियोजना की बैराज साइट पर शुक्रवार सुबह अचानक भारी लैंडस्लाइड हुआ. लैंडस्लाइड के दौरान कई बड़े पेड़ धराशायी हो गए, जबकि साइट पर कार्यरत मजदूरों ने समय रहते भागकर अपनी जान बचाई. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में धूल का गुबार फैल गया और कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

शोंगटोंग पावर प्रोजेक्ट की बैराज साइट पर लैंडस्लाइड (ETV Bharat)

लैंडस्लाइड से निर्माणाधीन बैराज हुआ क्षतिग्रस्त

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शोंगटोंग जलविद्युत परियोजना की बैराज साइट पर निर्माण कार्य चल रहा था कि अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा दरकने लगा. देखते ही देखते भारी मात्रा में मलबा और पेड़ नीचे आ गिरे. गनीमत रही कि कोई भी मजदूर लैंडस्लाइड की चपेट में नहीं आया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. लैंडस्लाइड से निर्माणाधीन बैराज को नुकसान पहुंचा है. वहीं, घटनास्थल के पास स्थित एक पेट्रोल पंप और एक मकान पर भी खतरा मंडरा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर दोबारा लैंडस्लाइड होता है तो पेट्रोल पंप और मकान को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है.

संजौली-ढली बाईपास पर भी हुआ था लैंडस्लाइड

वहीं, गुरुवार शाम को राजधानी शिमला के संजौली-ढली बाईपास स्थित लंबीधार क्षेत्र में भी पहाड़ी दरकने से भारी चट्टानें, एक पेड़ और भारी मलबा सड़क पर आ गिरा था. इसके चलते यातायात करीब दो घंटे तक पूरी तरह बाधित रहा. लोक निर्माण विभाग ने तत्काल राहत कार्य शुरू कर शाम तक सड़क को वन-वे यातायात के लिए बहाल कर दिया था. शुक्रवार सुबह मार्ग को पूरी तरह खोल दिया गया. वहीं, मानसून से पहले ही लगातार हो रही लैंडस्लाइड घटनाओं ने पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षा और भू-स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं.

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