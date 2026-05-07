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किन्नौर में दिल दहला देने वाला हादसा, काशंग परियोजना के लेबर कैंप में आग, दो मजदूर जिंदा जले

किन्नौर: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले किन्नौर से एक बेहद हृदयविदारक घटना सामने आई है. यहां काशंग जलविद्युत परियोजना के लेबर कैंप में बुधवार देर रात अचानक भड़की भीषण आग में दो मजदूरों को मौत की नींद सुला दिया. आग इतनी तेजी से फैली की मजदूरों को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला.

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद मजदूरों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन यह भयंकर रूप ले चुकी थी.यह हादसा मंगल और बुधवार की रात उस समय हुआ जब मजदूर दिनभर की थकान के बाद गहरी नींद में सो रहे थे, जैसे ही आग की लपटें लेबर शेड से बाहर निकलने लगीं, आसपास के कैंपों में हड़कंप मच गया. प्रोजेक्ट के कर्मचारी और अग्निशमन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन तब तक सब कुछ राख हो चुका था.

हादसे में मृतकों की पहचान 33 वर्षीय रंजीत कुमार, निवासी उधम सिंह नगर (उत्तराखंड) और 31 वर्षीय जगत वारे रुकाया, निवासी नेपाल के रूप में हुई है. इस हादसे में एक अन्य मजदूर सरवन (उत्तराखंड) बाल-बाल बच गया. सरवन ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई.

हादसे की संभावित वजह और जांच