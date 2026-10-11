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47 परिवारों को मिला भूमि के पट्टों का मालिकाना हक, मकान निर्माण के लिए भी मिले 3.56 लाख रुपये

47 परिवारों को मिला पट्टों का मालिकाना हक ( ETV BH )

किन्नौर: राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज निचार उपमंडल में सतलुज जल विद्युत निगम के पुनर्वास कार्यक्रम के तहत कंडार गांव के 47 विस्थापित परिवारों को भूमि के मालिकाना पट्टे वितरित किए. इस अवसर पर उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की ओर से मकान निर्माण के लिए अंतिम किस्त के रूप में प्रत्येक परिवार को तीन लाख 56 हजार रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता के चेक भी प्रदान किए.

इस राजस्व मंत्री ने कहा कि पंद्राह बीश क्षेत्र की सभी पंचायते संपर्क सड़कों से जुड़ी हैं. कंडार गांव को भी सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल करने के उद्देश्य से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है. भविष्य में विस्थापित कंडार गांव को भी संपर्क सड़क से जोड़ दिया जाएगा. उन्होंने ग्रामीणों से अपनी आर्थिकी मजबूत करने के लिए बागवानी गतिविधियों को अपनाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि किसानों को सेब की बागवानी में नए रूटस्टॉक अपनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जिससे तीन से चार वर्षों में फसल प्राप्त होना शुरू हो जाती है. सरकार द्वारा बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है, ताकि वो अपनी आय में वृद्धि कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें.