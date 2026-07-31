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किन्नर कैलाश यात्रा शुरू, जानें क्या है पंजीकरण के नियम और कितना लगेगा ग्रीन टैक्स

किन्नौर कैलाश यात्रा शुरू ( FILE PHOTO )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में 19 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित किन्नर कैलाश शिवभक्तों के लिए आस्था का केंद्र है. हर साल हजारों श्रद्धालु किन्नर कैलाश यात्रा में शिव दर्शन के लिए जाते हैं. इस साल ये यात्रा वीरवार से शुरू हो गई. यात्रा 10 अगस्त तक चलेगी. पहले दिन 115 श्रद्धालु यात्रा पर रवाना हुए. हिमाचल में बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के चलते प्रशासन ने इस यात्रा को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए कुछ नियम बनाए हैं. यात्रा पर जाने से पहले श्रद्धालुओं को अपने क्षेत्र के किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल ऑफिसर की ओर से जारी फिटनेस प्रमाण पत्र को जमा करवाना होगा, लेकिन ये 15 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए. पीएचसी टांगलिंग के पास लगे काउंटर पर भी चिकित्सा जांच के बाद श्रद्धालु मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं. इसके अलावा पंजीकरण के बिना किसी भी श्रद्धालु को यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं होगी. एसडीएम कल्पा एवं किन्नर कैलाश यात्रा आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रवीण भारद्वाज ने कहा कि 'प्रतिदिन कुल 375 यात्रियों को ही यात्रा पर पंजीकरण के साथ यात्रा पर भेजा जाएगा. हर रोज 175 ऑनलाइन पंजीकरण और 125 ऑफलाइन तरीके से श्रद्धालुओं का पंजीकरण होगा. इसके अलावा 75 श्रद्धालुओं के पंजीकरण का कोटा एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन किन्नर के लिए तय किया गया है.' ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल इस वेबसाइट (https://logdest.com/kk/register/terms.php) के माध्यम से 28 जुलाई को सुबह 10:00 बजे से खुला हुआ है. शुरुआती चरण में, 30 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक की यात्रा के लिए पंजीकरण उपलब्ध होंगे. यात्रा के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया जरूरी (FILE PHOTO) क्या है ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने के बाद, प्रत्येक यात्री को अपनी पंजीकरण पर्ची या पंजीकरण संख्या के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), टांगलिंग के पास स्थित पंजीकरण काउंटर पर जाना अनिवार्य है. यहां ऑनलाइन पंजीकरण पर्ची/पंजीकरण संख्या, यात्री के लाए गए मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जाएगा. इसके साथ ही यदि किसी यात्री के पास वैध मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं है, तो वो पंजीकरण केंद्र पर स्थापित मेडिकल कैंप में अपनी चिकित्सा जांच करवा सकते हैं और वहां से आवश्यक मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा हर श्रद्धालु को यहां अंडरटेकिंग जमा करना होगा. ऑफलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है?