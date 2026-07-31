किन्नर कैलाश यात्रा शुरू, जानें क्या है पंजीकरण के नियम और कितना लगेगा ग्रीन टैक्स
किन्नर कैलाश यात्रा शुरू हो चुकी है, जानिए ऑनलाइन व ऑफलाइन पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 1:17 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में 19 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित किन्नर कैलाश शिवभक्तों के लिए आस्था का केंद्र है. हर साल हजारों श्रद्धालु किन्नर कैलाश यात्रा में शिव दर्शन के लिए जाते हैं. इस साल ये यात्रा वीरवार से शुरू हो गई. यात्रा 10 अगस्त तक चलेगी. पहले दिन 115 श्रद्धालु यात्रा पर रवाना हुए.
हिमाचल में बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के चलते प्रशासन ने इस यात्रा को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए कुछ नियम बनाए हैं. यात्रा पर जाने से पहले श्रद्धालुओं को अपने क्षेत्र के किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल ऑफिसर की ओर से जारी फिटनेस प्रमाण पत्र को जमा करवाना होगा, लेकिन ये 15 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए. पीएचसी टांगलिंग के पास लगे काउंटर पर भी चिकित्सा जांच के बाद श्रद्धालु मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं.
इसके अलावा पंजीकरण के बिना किसी भी श्रद्धालु को यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं होगी. एसडीएम कल्पा एवं किन्नर कैलाश यात्रा आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रवीण भारद्वाज ने कहा कि 'प्रतिदिन कुल 375 यात्रियों को ही यात्रा पर पंजीकरण के साथ यात्रा पर भेजा जाएगा. हर रोज 175 ऑनलाइन पंजीकरण और 125 ऑफलाइन तरीके से श्रद्धालुओं का पंजीकरण होगा. इसके अलावा 75 श्रद्धालुओं के पंजीकरण का कोटा एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन किन्नर के लिए तय किया गया है.'
ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल इस वेबसाइट (https://logdest.com/kk/register/terms.php) के माध्यम से 28 जुलाई को सुबह 10:00 बजे से खुला हुआ है. शुरुआती चरण में, 30 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक की यात्रा के लिए पंजीकरण उपलब्ध होंगे.
क्या है ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया
ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने के बाद, प्रत्येक यात्री को अपनी पंजीकरण पर्ची या पंजीकरण संख्या के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), टांगलिंग के पास स्थित पंजीकरण काउंटर पर जाना अनिवार्य है. यहां ऑनलाइन पंजीकरण पर्ची/पंजीकरण संख्या, यात्री के लाए गए मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जाएगा. इसके साथ ही यदि किसी यात्री के पास वैध मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं है, तो वो पंजीकरण केंद्र पर स्थापित मेडिकल कैंप में अपनी चिकित्सा जांच करवा सकते हैं और वहां से आवश्यक मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा हर श्रद्धालु को यहां अंडरटेकिंग जमा करना होगा.
ऑफलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है?
ऑफलाइन माध्यम से पंजीकरण करवाने वाले श्रद्धालुओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), टांगलिंग के पास स्थित पंजीकरण काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करना होगा. यहां श्रद्धालु की ओर से जमा किए गए मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र का सत्यापन होगा, यदि वैध मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो यात्री पंजीकरण केंद्र पर स्थापित मेडिकल कैंप में अपनी चिकित्सा जांच करवा सकते हैं और आवश्यक मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं. ऑफलाइन पंजीकरण दैनिक पंजीकरण कोटा की उपलब्धता के अधीन, पूरी तरह से 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर किया जाएगा.
इसके अलावा ऑफलाइन और ऑनलाइन पंजीकरण करवाने वाले श्रद्धालु को प्रति यात्री ₹200 का ग्रीन टैक्स का भुगतान करना होगा. यदि कोई यात्री कुली (पॉर्टर) किराए पर लेने का विकल्प चुनता है, तो निर्धारित कुली शुल्क भी लिया जाएगा. उपरोक्त सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, यात्री को काउंटर से अंतिम पंजीकरण टोकन जारी किया जाएगा, जो किन्नर कैलाश यात्रा करने के लिए अनिवार्य है.
प्रवीण भारद्वाज ने बताया कि 'पहले दिन 50 श्रद्धालु ऑनलाइन, 57 ऑफलाइन और 8 श्रद्धालु एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन (ATAO) के माध्यम से यात्रा पर रवाना हुए. इस प्रकार पहले दिन कुल 115 श्रद्धालुओं ने यात्रा शुरू की. अगले एक-दो दिन तक यात्रा और मौसम की स्थिति का लगातार आकलन किया जाएगा. यदि मौसम अनुकूल रहा तो 2 अगस्त को सुबह 10:00 बजे ऑनलाइन पोर्टल दोबारा खोला जाएगा, जिसमें 5 अगस्त से 10 अगस्त तक की यात्रा के लिए पंजीकरण कराया जा सकेगा. परिस्थितियां सामान्य रहने पर आगे के स्लॉट भी चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाएंगे.'
क्या करें
हमेशा एक साथ यात्रा करें और स्थानीय गाइड या प्रशासन के जारी निर्देशों का पालन करें. उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, धीरे-धीरे चढ़ें. सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आने पर या कोई असहजता महसूस हो तो तुरंत आराम करें. गर्म कपड़े, रेनकोट, छाता, मजबूत ट्रैकिंग जूते, टॉर्च, पानी की बोतल, आवश्यक दवाएं और ट्रैकिंग स्टिक अपने साथ रखें. केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित और चिन्हित यात्रा मार्ग का ही उपयोग करें.
क्या न करें
रात के समय यात्रा या ट्रैकिंग न करें. पंजीकरण और स्वास्थ्य जांच के बिना यात्रा शुरू न करें. खुद को अपने साथियों या समूह से अलग न करें. यदि आप अत्यधिक थके हुए हैं या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो जबरदस्ती चढ़ाई न करें. फिसलने वाले या अनुपयुक्त जूते पहनकर यात्रा न करें. किसी भी शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल न करें.
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