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किन्नौर कैलाश यात्रा: 1500 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा भोलेनाथ के दर्शन, HC के आदेशों के बाद नियमानुसार हो रही यात्रा

किन्नौर के डीसी अमित कुमार शर्मा ने कहा कि, "सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम होने के कारण अब रोजाना 300 से ज्यादा लोग इस यात्रा पर निकल रहे हैं. शुरुआत के एक-दो दिनों में जहां प्रतिदिन 150 से 200 लोग जा रहे थे. वहीं, ताजा आंकड़ों के अनुसार अब रोजाना 300 से अधिक श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पंजीकरण की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है. यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए प्राथमिक मेडिकल जांच अनिवार्य किया गया है, इसके बिना किसी भी यात्री को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है."

किन्नौर: देवभूमि हिमाचल प्रदेश में करीब 19 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित किन्नौर कैलाश शिवभक्तों के लिए आस्था का केंद्र है. भगवान शिव के दर्शन के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु किन्नौर कैलाश यात्रा पर जाते हैं. हिमाचलहाईकोर्ट के आदेशों के बाद नियमानुसार किन्नौर कैलाश यात्रा सुचारू और सुरक्षित रूप से आगे बढ़ रही है. किन्नौर जिला उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा ने कहा कि, स्थानीय प्रशासन, वन विभाग और स्थानीय समितियों के संयुक्त प्रयासों से आयोजित इस यात्रा में अब तक 1500 से अधिक श्रद्धालु अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं.

यात्रा मार्ग के कठिन और दुर्गम क्षेत्रों में एहतियाती कदम उठाते हुए लाइट्स और साइन बोर्ड लगाए गए हैं, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े. किन्नौर कैलाश यात्रा जुलाई 1 से 30 जुलाई तक चलना था, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के चलते एवं मार्गों की स्थिति ठीक न होने के कारण इस यात्रा पर प्रशासन भी चुप्पी साधे हुए था. लेकिन, हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब यह यात्रा 10 अगस्त तक प्रशासन द्वारा नियमों अनुसार चलाया गया है. रोजाना श्रद्धालु तांगलिंग गांव से इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं. इस यात्रा मे पुलिस प्रशासन वन विभाग के कर्मी निगरानी बनाए हुए है.

1500 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा भोलेनाथ के दर्शन (ETV Bahrat)

किन्नौर कैलाश यात्रा के दौरान क्या करें?

एसडीएम कल्पा एवं किन्नर कैलाश यात्रा आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रवीण भारद्वाज ने कहा कि, "हमेशा एक साथ यात्रा करें और स्थानीय गाइड या प्रशासन के जारी निर्देशों का पालन करें. उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, धीरे-धीरे चढ़ें. सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आने पर या असहज महसूस हो तो फौरन आराम करें. गर्म कपड़े, रेनकोट, छाता, मजबूत ट्रैकिंग जूते, टॉर्च, पानी की बोतल ऐवं आवश्यक दवाएं और ट्रैकिंग स्टिक हमेशा अपने साथ रखें. केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित और चिन्हित यात्रा मार्ग का ही उपयोग करें."

किन्नौर कैलाश यात्रा पर श्रद्धालु (ETV Bahrat)

किन्नौर कैलाश यात्रा के दौरान क्या न करें?

एसडीएम कल्पा एवं किन्नर कैलाश यात्रा आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रवीण भारद्वाज ने बताया कि, किन्नौर कैलाश जाने के दौरान रात के समय यात्रा या ट्रैकिंग न करें. पंजीकरण और स्वास्थ्य जांच के बिना यात्रा शुरू न करें. खुद को अपने साथियों या समूह से अलग न करें. यदि अधिक थके हुए हैं या फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो जबरदस्ती पहाड़ पर चढ़ाई न करें. फिसलने वाले या अनुपयुक्त जूते पहनकर यात्रा बिल्कुल न करें. किसी भी शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल न करें.

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