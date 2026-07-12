किन्नौर में भारी भूस्खलन, पहाड़ी से गिरे बड़े-बड़े पत्थर, NH-5 पूरी तरह बंद
प्रशासन का कहना है कि पत्थर और मलबा गिरने से NH-5 बंद हो गया है. सड़क को बहाल करने के प्रयास जारी हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 7:29 PM IST
किन्नौर: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है. रविवार को किन्नौर जिले के रल्ली पटेल कंपनी क्षेत्र स्थित लाल ढांक में भारी भूस्खलन हुआ, जहां पहाड़ी से बड़े पत्थर और मलबा राष्ट्रीय राजमार्ग-5 (NH-5) पर आ गिरा. घटना के बाद हाईवे पूरी तरह बंद हो गया. राहत की बात यह रही कि समय रहते कंपनी के कर्मचारियों ने सायरन बजाकर लोगों को सतर्क कर दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया.
कर्मचारियों की सतर्कता से टला बड़ा हादसा
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बड़े-बड़े पत्थर अचानक तेज आवाज के साथ पहाड़ी से नीचे गिरीं. उस समय कंपनी के कर्मचारी मौके पर मौजूद थे. उन्होंने तुरंत सिटी बजाकर और लोगों को सतर्क कर सड़क से दूर रहने का संकेत दिया. इस कारण किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, हालांकि कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की जान बाल-बाल बच गई. फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है.
भूस्खलन के चलते कई पंचायतों का संपर्क टूटा
पिछले कई दिनों से किन्नौर में सुबह-शाम लगातार बारिश हो रही है. इसके कारण जिले में भूस्खलन और पहाड़ियों से पत्थर गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. लाल ढांक में पत्थर और मलबा गिरने से NH-5 पर यातायात पूरी तरह बंद हो गया है, जिससे किन्नौर की कई पंचायतों और स्पीति क्षेत्र का सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है. प्रशासन और संबंधित एजेंसियां मलबा हटाने में जुटी हैं, लेकिन पहाड़ियों से लगातार शूटिंग स्टोन गिरने का खतरा बना हुआ है. ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क बहाली का कार्य सावधानी से किया जा रहा है.
प्रशासन ने की सतर्क रहने की अपील
डीसी किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने कहा कि लाल ढांक में पत्थर और मलबा गिरने से NH-5 बंद हो गया है और सड़क को जल्द बहाल करने के प्रयास जारी हैं. उन्होंने कहा कि भूस्खलन के दौरान कई संचार लाइनें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिससे इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हुई हैं. संबंधित विभाग इन्हें बहाल करने में जुटे हैं. प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और आधिकारिक सलाह का पालन करने की अपील की है.
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